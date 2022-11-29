Историк: Наступление под Бахмутом — это стратегический тупик для России 29.11.2022, 16:34

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Путин перемалывает свою армию.

Российские войска сосредоточили свои наступательные усилия в районе Бахмута. Никакого военного смысла в этой операции нет, да и успехов особых не видно.

Об этом в своем блоге в YouTube рассказал российский историк, муниципальный депутат Дмитрий Чернышевский.

«Стратегически наступление России под Бахмутом - это оперативный тупик. Там, если прорвать линию обороны от Бахмута до реки Северский Донец, упрешься во вторую линию обороны украинцев. Куда там пытаются ломиться мобилизованные и ЧВК «Вагнера», не очень понятно», - рассказал историк.

Бахмутскую операцию он считает не только стратегически тупиковой, но и «тактически бесславной». Дело в том, что в ней Путин сжигает в огромных масштабах свою мобилизованную армию, используя тактику непрерывных штормовых волн. Потери там тяжелейшие.

«Российская армия демонстрирует неумение прорывать укрепленные позиции противника, которую Советская армия освоила еще в 43-м году после тяжелейших уроков в битве под Ржевом, где потеряла почти 1 млн солдат. Куда делось это умение? (...) Беда с российской армией. Она не умеет воевать на тактическом уровне и выполняет заведомо бессмысленные стратегически приказы. Как они рассчитывают на что-то, я вообще понять не могу. С точки зрения военного противостояния у России нет никаких шансов», - подчеркнул историк.

Он отметил, что Украина не может вести стремительные наступательные операции из-за отсутствия танков и авиации в достаточном количестве. Россия же обладает таким вооружением, однако это ей не помогает.

«ВСУ взламывают оборону, прорвали ее, освобождают города, но сражение, как правило, переходит в фазу вытеснения россиян, если они начинают бежать. Украинцы не могут ее (российскую армию - ред.) догнать: нет средств быстрого развития прорыва. У России как бы эти средства есть. Но что-то мы не видим никаких прорывов… Не могут. Их авиация не способна даже завоевать господство на поле боя… Россия уже в этой войне потеряла более 8 тысяч бронемашин всех типов, в том числе более 2 тыс. танках… Россия их просто угробила в Украине», - рассказал Чернышевский.

Он не сомневается, что Кремль объявит новую волну мобилизации.

«Мобилизованные, которые жалуются, так и не поняли, что их задача на этой войне - заткнуть своими телами бреши в российском фронте и «доблестно» погибнуть. А для этого хорошее оружие и форма не нужны. Сдохнут и так», - констатировал российский историк.

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