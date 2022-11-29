Иудушка Шариков Игорь Эйдман

29.11.2022, 16:50

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Игорь Эйдман

Путин часто передстает перед публикой в этой роли

«Обыкновенно он в это время источал из себя целые массы словесного гноя». Вы тоже подумали, что это о выступлениях Путина? Нет, об Иудушке Головлеве, цитата из Салтыкова-Щедрина.

Путин часто передстает перед публикой в этой роли, в качестве лицемерного демагога, прикрывающего подлость и жестокость ханжеским морализаторством. Таким он был и во время общения с «солдатскими матерями».

Вот так он успокаивал мать, у которой погиб сын: «Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, ребенка. Особенно для мамы, которой мы все обязаны появлением на свет, которая вынашивала, выкармливала»...

Однако. «Мы все смертны, мы все под Господом. И когда-нибудь из этого мира все уйдем, это неизбежно... Некоторые ведь живут или не живут – непонятно, и как уходят – от водки или еще от чего-то – непонятно, а потом ушли. Жили или не жили – тоже незаметно пролистнулось как-то: то ли жил человек, то ли нет. А Ваш сын жил, понимаете? Его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел».

Иудушка Головлев аплодируют, стоя.

Однако это не единственный образ Путина. Периодически он сбрасывает лицемерную маску Головлева и из под нее появляется хамский лик булгаковского Шарикова.

Когда Путин не лицемерит по-головлевски, он бычит по-шариковски: » Не толкайся, подлец, слезай с подножки. В очередь, сукины дети... Мочить в сортире. Замучаются пыль глотать. Сюда смотреть. Сопли жевать. Всем сидеть на попе ровно и не крякать» (не разберешь, где здесь Путин, а где - Шариков)...

В обоих своих образах диктатор органичен. Путин - Шариков, которого научили прятать подлость за фарисейской «иудушкиной» демагогией, но он все равно периодически срывается на собачий лай.

Игорь Эйдман, Telegram

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