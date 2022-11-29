В зоопарке Нью-Йорка на свет появились невероятно редкие слоны-близнецы 29.11.2022, 17:40

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Подобных случаев в США еще не было.

Помимо того, что сами близнецы — это это редкое явление, часто один из детенышей рождается мертвым или слишком слабым, чтобы выжить. Близнецы самки Мали — первый зарегистрированный случай выживших близнецов-слонов в США. До этого несколько успешных случаев рождения слонов-близнецов произошли в странах Азии и Африки, пишет techinsider.

Рождение малийского слона — исторический момент для зоопарка и победа для сохранения азиатских слонов, поскольку этот вид считается находящимся под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось всего 20 000 особей.

Мали родила своего первого малыша весом 100 кг около двух часов ночи без каких-либо осложнений. Десять часов спустя, в 11:50 утра родился второй детеныш , который весил уже 107 кг! Однако поначалу он был заметно слабее, что побудило ветеринарный персонал тщательно следить за его состоянием.

Мали и оба ее детеныша в настоящее время чувствуют себя хорошо, но сотрудники зоопарка все равно круглосуточно следят за развитием животных.

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