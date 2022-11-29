Cиловики задержали гендиректора «Беллесизделие»3
- 29.11.2022, 17:44
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Лукашисты утверждают, что он участвовал в протестах.
Сотрудники ГУБОПиК задержали генерального директора «Беллесизделие» Виталия Василевича, сообщает «Медиазона».
Провластный Telegram-канал опубликовал «покаянное» видео с Василевичем, там задержанный говорит, что участвовал в акциях протеста 16 и 23 августа, выходил на проезжую часть, а также не пустил силовиков на территорию своего предприятия.
Авторы канала называют Виталия Василевича «долларовым миллионером» и утверждают, что дома у него нашли огнестрельное оружие.