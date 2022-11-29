«Ник и Майк» о похоронах Макея: Чиновники осознали, что система не вечна 6 29.11.2022, 17:54

6,012

Навязчивая конспирология со всех сторон лезет.

Церемония прощания с Владимиром Макеем произвела на ее участников многогранное, но в основном неприятное впечатление, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Выводов несколько:

1. Можно искренне сгореть на работе и какой-то искренней благодарности не получить.

2. Номенклатура постарше всерьез задумалась о том, что приходит время государственных похорон.

3. Пришедшие по разнарядке поняли, что теперь даже похороны приобретают характер теста на лояльность.

Собственно, это все в комплексе заставляет задуматься о том, зачем упираться, чтобы в конце концов вот так. А у некоторых уровень стресса повыше, зарплата пониже, медицинское обслуживание похуже.

А тут еще навязчивая конспирология со всех сторон лезет. Неуверенность, страх и пустота. И осознание того, что эта система не вечна. А за этим еще забвение в лучшем случае. Выбор можно еще сделать. Даже тем, кто сегодня «сдал тест на лояльность».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».