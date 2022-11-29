«Ник и Майк» о похоронах Макея: Чиновники осознали, что система не вечна

«Ник и Майк» о похоронах Макея: Чиновники осознали, что система не вечна6
- 29.11.2022, 17:54
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Навязчивая конспирология со всех сторон лезет.
Церемония прощания с Владимиром Макеем произвела на ее участников многогранное, но в основном неприятное впечатление, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Выводов несколько:
1. Можно искренне сгореть на работе и какой-то искренней благодарности не получить.
2. Номенклатура постарше всерьез задумалась о том, что приходит время государственных похорон.
3. Пришедшие по разнарядке поняли, что теперь даже похороны приобретают характер теста на лояльность.
Собственно, это все в комплексе заставляет задуматься о том, зачем упираться, чтобы в конце концов вот так. А у некоторых уровень стресса повыше, зарплата пониже, медицинское обслуживание похуже.
А тут еще навязчивая конспирология со всех сторон лезет. Неуверенность, страх и пустота. И осознание того, что эта система не вечна. А за этим еще забвение в лучшем случае. Выбор можно еще сделать. Даже тем, кто сегодня «сдал тест на лояльность».