В крупнейшем нефтяном регионе России начались задержки зарплат учителей 29.11.2022, 18:42

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Педагогов просят уйти на больничный или в отпуск без содержания.

В школах Ханты-Мансийского автономного округа перестали выплачивать зарплаты учителям. Педагогов просят уйти на больничный или в отпуск без содержания. Об этом пишет издание Muksun.fm.

Сперва проблема проявилась в урайской гимназии имени А. И. Яковлева. Руководство школы сказало учителям, что у учреждения нет денег на зарплаты за декабрь. Их попросили взять больничный или отпуск без содержания, продолжив при этом работать.

Впоследствии о таких же проблемах сообщили в школе № 4 и в детских садах города Урай. Школы, у которых есть деньги, заставили помочь гимназии и школе № 4. В школе № 5 весь год экономили, чтобы выплатить людям премии к Новому году, но теперь они отдают деньги коллегам, чтобы те могли закрыть финансовый год. Как именно это происходит издание не уточняет.

Так как в сентябре в школу пришло меньше детей, дотация поступила в меньшем объеме, чем-то, на которое рассчитывали, объяснила директор гимназии Наталья Овденко педагогам, рассказывая о затруднительной ситуации. «Мы рассчитывали все-таки на то, что было повышение зарплаты и это учтется, что за присутствие на ЕГЭ в этом году доплатят по 2 тысячи каждому. Но ничего этого не произошло. На сегодняшний момент у нас большой перебор внеурочной деятельности», — сказала она. По словам Овденко, денег на зарплату учителям за декабрь нет.

Администрация города не решает проблему, школы вынуждены самостоятельно разбираться в ситуации. «Обращаться куда-либо бесполезно, я уже ходила: пыталась администрацию поднять, просила „давайте говорить округу, что такая ситуация“, но сказали, что „это ваши проблемы. Вы должны решать их внутри своей организации“», — разъяснила директор.

На Ханты-Мансийский автономный округ приходятся самые большие объемы нефтедобычи в России — примерно 42% в 2022 году. Там находятся Самотлорское, Приобское, Лянторское и другие месторождения. За первое полугодие 2022 года в Югре добыли 109,7 млн тонн нефти.

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