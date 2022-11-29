Германия договорилась о долгосрочных поставках газа с Катаром 2 29.11.2022, 18:55

2,674

ФРГ продолжает замещать российский газ.

Германия продолжает замещать российский газ, поставки которого сильно упали после взрывов на «Северных потоках». Она заключила долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Катаром, сообщает Bloomberg.

Государственная компания Qatar Energy и ConocoPhillips подписали соглашения, согласно которым Катар будет отправлять в Германию до 2 млн тонн СПГ в год с 2026 года. Соглашение будет действовать не менее 15 лет, заявил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби.

В 2021 году более половины импортируемого газа в Германию поставляла Россия — 46 млрд кубометров. Сделка с Катаром позволит Германии диверсифицировать источники поставок СПГ. Хотя соглашение с Катаром поможет Германии заместить всего 6% от объема российского импорта в 2021 году.

Но Каушал Рамеш, старший аналитик по СПГ Rystad Energy, считает договоренность большим шагом в диверсификации поставок. «К 2027 г., мы полагаем, потребление газа в Германии составит около 73 млрд кубометров в год, эта сделка закрывает 3,7% такого объема. Это совсем не так мало», – цитирует его Reuters.

Кроме того, Берлин ведет с Катаром переговоры о более длительных контрактах по поставкам СПГ — на 25 лет. Заключение такого договора противоречило бы планам Германии стать углероднонейтральной к 2045 году. Тем не менее в последние дни появляются признаки того, что Германия готова согласиться на такую сделку, пишет Bloomberg.

«Я не возражал бы против 20-летних или даже более длительных контрактов», — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек на отраслевой конференции во вторник. «Компании должны просто знать, что количество покупателей в Германии станет меньше, если мы хотим сохранить климатические цели».

Газ будет поставляться с совместных предприятий Qatar Energy и ConocoPhillips в Катаре. Его будут привозить на пока еще строящийся плавучий терминал в Брунсбюттеле.

Правительство Германии арендовало пять плавучих импортных терминалов для импорта СПГ, которые обойдутся ей в 6,5 млрд евро в течение следующих 10–15 лет. Кроме того, планируется построить еще один частный терминал. По оценке правительства, после ввода в эксплуатацию они смогут покрыть около одной трети текущего спроса на газ в Германии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».