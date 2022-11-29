Лукашисты рассказали, какие налоги и на сколько собираются повысить 5 29.11.2022, 19:05

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Это коснется почти всех.

Проект изменений в Налоговый кодекс разместили на национальном правовом портале. Как и ожидалось, чиновники хотят повысить среди прочего налог на первую квартиру, сбор на землю. А еще — поднять налог для владельцев собак. «Зеркало» рассказывает про некоторые налоговые изменения, которые хотят ввести чиновники в 2023 году.

В 2023 году в Беларуси намерены повысить налог на первую квартиру. Ранее в МНС анонсировали, рост составит около 10%. Однако в законопроекте заложен рост на 11,1%. Так, стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме для Минска, как планируется, вырастет до 900 рублей (сейчас — 810 рублей, рост на 11,1%), для областных городов и Минского района — до 750 рублей (сейчас — 680 рублей, рост на 10,3%), для Барановичей, Бобруйска, Борисова, Волковыска, Горок, Дзержинска, Жлобина, Жодино, Кобрина, Кричева, Лиды, Мозыря, Молодечно, Новогрудка, Новополоцка, Орши, Осиповичей, Пинска, Полоцка, Речицы, Светлогорска, Слонима, Слуцка, Смолевичей, Сморгони, Солигорска, Фаниполи — до 660 рублей (сейчас — 600 рублей, рост на 10%).

В 2023 году хотят поднять ставку налога на прибыль до 20%. Сейчас он составляет 18%.

Чиновники хотят существенно поднять единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП. К примеру, для репетиторов в Минске — с 82 до 164 рублей месяц, а для строителей — с 292 до 438 рублей.

Чиновники также планируют в 2023 году продлить для операторов сотовой связи действие повышенного налога на прибыль. Последние два года этот сбор составляет 30% (ранее — 18%). Повышенный налог, как планируется, будет действовать до 1 января 2025 года.

Власти хотят также повысить подоходный налог для некоторых физлиц. К примеру, планируют поднять сбор на превышение расходов над доходами — до 26%. Сейчас этот налог, который взимают с суммы превышения, составляет 20%. Последний раз его повышали с начала этого года, до этого налог был на уровне 16%.

В 2023 году планируют поднять налоги для тех, кто занимается агроэкотуризмом, а также для владельцев агроусадеб. Для тех, кто занимает агротуризмом — до 37 рублей в месяц. Сейчас этот сбор составляет 31 рубль. Последний раз этот налог повышали с начала этого года.

В следующем году также планируют поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Так, сейчас для первой ценовой группы сигарет ставка акцизов составляет 43,56 рубля за 1000 сигарет, а второй — 91,36 рубля.

В проекте изменений в Налоговый кодекс прописали, что с 1 января 2023 года ставки акцизов для сигарет первой ценовой группы хотят поднять до 55,6 рубля, с апреля — до 66,25 рубля, с июля — до 78,97 рубля, а в октября — до 95,59 рубля.

Для второй ценовой категории повышение составит поэтапно 107,93 рубля (с января), 119,09 рубля (с апреля), 131,38 рубля (с июля), 147,03 рубля (с октября).

Для владельцев собак также намерены пересмотреть налоги в сторону повышения. Этот сбор должны платить те, чьим собакам больше трех месяцев. Его надо вносить один раз в три месяца. Сейчас ставка этого сбора составляет 9,3 рубля, а за потенциально опасные породы собак — 46,5 рубля. Проектом изменений в Налоговый кодекс предусмотрено, что размеры этих сборов могут вырасти до 11,1 рубля и 55,5 рубля соответственно.

В 2023 году планируют заметно поднять земельный налог. Повышение коснется и населения, и бизнеса. Рост — на уровне 19%. К примеру, ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны намерены повысить до 14,71 рубля за гектар (сейчас — 12,32 рубля). Рост — 19%. Для жилой усадебной зоны налог сейчас составляет 24,61 рубля за гектар, его хотят поднять до 29,38 рубля. Повышение — на 19,4%. Для бизнеса также планируют повысить земельный сбор. Так, сейчас налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков составляет 184,52 рубля за гектар. Его хотят поднять до 220,32 рубля. Рост — на 19,4%.

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