Арсений Яценюк: Лукашенко – клиент дурки 7 29.11.2022, 19:17

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Экс-премьер Украины поражен, что до войны диктатор был популярным политиком в украинском обществе.

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

– Важно понимать, что в Беларуси происходят какие-то непонятные процессы. Несколько часов назад стало известно о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Которому было 64 года, который еще вчера спокойно занимался своими делами. Он был одной из ключевых фигур в окружении так называемого президента Лукашенко. Некоторое время он являлся главой администрации президента Беларуси, много лет был главой МИД. Говорят, что это довольно нетипичная смерть... Не думаете ли вы, что в ближайшее время возможна такая же загадочная смерть Лукашенко от рук россиян, которым он уже давно поперек горла, и они могут свалить это на украинцев?

– У этих полоумных диктаторов все возможно. Вот я смотрю на этого Лукашенко, какое-то видео мне сегодня попалось, – ну это клиент дурки, идиот. И, вы знаете, меня всегда удивляло, поражало, что до войны Лукашенко был иностранным лидером, которого украинцы больше всех любят. Я этого не понимал. Ну как? Убийца собственного народа, убийца политических оппонентов, заговорщик вместе с Путиным – ну, проходимец.

– Вы с ним встречались?

– Конечно, встречался. Несколько раз. С ним руку пожмешь – нужно считать потом пальцы, сколько у тебя осталось. Но это такое брехло… такого высшего качества. И тут больше половины украинцев... Не знаю, что нравилось в Лукашенко... Часто наши лидеры также пытались вести дискуссию с Лукашенко, и не только наши. У меня такие же разговоры были с европейцами и с американцами. И была идея такая: нам нужно сделать Беларусь ближе к Западу, тогда мы вырвем Лукашенко из лап Путина. Ну, это полный абсурд. И даже Макей, о котором вы сказали, – я не верю, что там есть прозападные люди. Также не верю, что можно лукашенковскую Беларусь и Лукашенко сделать западными. Это невозможно. Потому что Запад не может позволить коррупцию президенту, его сыну, его близким. А Путин может. Потому что противопоставить этому?

Таким образом, это была вообще полная химера – думать о том, что Беларусь при Лукашенко можно сделать частью западного мира. Надо избавиться от диктаторов и тиранов, ввести прозрачные честные выборы, и если народ Беларуси сможет защитить свой выбор и получит нового президента и новый парламент, возможно, будет какое-то сближение с Западом. А все остальное – это фикция. Более того, как они собирались сближать Беларусь с Западом, если Беларусь является Союзным государством и военно, энергетически, экономически зависима от России? Кого они там собирались агитировать? Тех, кого они собирались агитировать, Лукашенко либо убил, либо посадил в тюрьму. Или они успели скрыться.

По происходящему в Беларуси. Я не знаю, что произошло с этим так называемым министром иностранных дел. Но могут ли там убить? И для него убить – это как добрый день. Он убил всех своих политических оппонентов. И это меня еще очень удивляло, что и при этом некоторые партнеры рассматривают, как вести диалог с Лукашенко. Ну, нормально, с убийцей вести диалог. Так это тогда перекликается сразу с определенными идеями, которые были до войны, как вести диалог с Путиным. Так чем они отличаются? Они отличаются только количеством убитых политических оппонентов. И методами. Но то, что они отправляют на кладбище своих политических оппонентов, – они как братья-близнецы.

Теперь относительно самого Лукашенко. Может ли Россия использовать такой трюк? Это называется casus belli – повод для войны. Чтобы российские спецслужбы убили Лукашенко, обвинить в этом Украину или Запад… Они такие, что и Святой Престол могут обвинить. Конечно, они могут это сделать. У меня нет сомнений, и я вам напомню почему. Перед началом войны, если бы американцы тогда не начали масштабную операцию по разоблачению преступных планов России и то, как Россия пыталась прикрываться, – это называлось "операция под фальшивым флагом". В принципе, если бы вся западная пресса не начала обличать, что Россия готовится к войне, что это Россия планирует сделать один-два-три-четыре-пять, и эти вещи будут поводом для вторжения в Украину, – то, поверьте, был бы 2014 год. Я вам это уже говорил. О том, когда мне приходилось по ряду стран Европейского союза ездить и рассказывать, что там нет никаких «зеленых человечков», что это регулярные российские войска. Поэтому россияне – специалисты по вопросам диверсий. Они – как нацисты. Может ли случиться, что Россия будет использовать любой повод для втягивания Беларуси в официальную войну? Конечно, может. И стоит ли жизнь Лукашенко? Она ни единого белорусского рубля не стоит для Путина, – сказал Яценюк.

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