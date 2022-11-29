Украинские спецназовцы уничтожили блиндажи оккупантов и склад боеприпасов 29.11.2022, 20:01

1,096

Видеофакт.

Украинские спецназовцы минометным огнем накрыли укрепленные блиндажи оккупантов и ликвидировали врага.

Об этом сообщает СБУ.

«Наши специалисты по ЦСО «А» СБУ хорошо поработали над уничтожением оккупантов и на этот раз», - говорится в сообщении.

Спецназовцы прицельным минометным огнем они накрыли укрепленные блиндажи россиян, здание с пехотой и полевой склад боеприпасов.

«Все вражеские цели ликвидированы!», - добавили напоследок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».