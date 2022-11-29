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Украинские спецназовцы уничтожили блиндажи оккупантов и склад боеприпасов

  • 29.11.2022, 20:01
  • 1,096
Украинские спецназовцы уничтожили блиндажи оккупантов и склад боеприпасов

Видеофакт.

Украинские спецназовцы минометным огнем накрыли укрепленные блиндажи оккупантов и ликвидировали врага.

Об этом сообщает СБУ.

«Наши специалисты по ЦСО «А» СБУ хорошо поработали над уничтожением оккупантов и на этот раз», - говорится в сообщении.

Спецназовцы прицельным минометным огнем они накрыли укрепленные блиндажи россиян, здание с пехотой и полевой склад боеприпасов.

«Все вражеские цели ликвидированы!», - добавили напоследок.

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