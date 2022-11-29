Украинские спецназовцы уничтожили блиндажи оккупантов и склад боеприпасов
- 29.11.2022, 20:01
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Видеофакт.
Украинские спецназовцы минометным огнем накрыли укрепленные блиндажи оккупантов и ликвидировали врага.
Об этом сообщает СБУ.
«Наши специалисты по ЦСО «А» СБУ хорошо поработали над уничтожением оккупантов и на этот раз», - говорится в сообщении.
Спецназовцы прицельным минометным огнем они накрыли укрепленные блиндажи россиян, здание с пехотой и полевой склад боеприпасов.
«Все вражеские цели ликвидированы!», - добавили напоследок.