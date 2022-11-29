Нидерланды обыграли Катар и вышли в плей-офф ЧМ-2022 29.11.2022, 20:04

Матч завершился со счетом 2:0.

Сегодня, 29 ноября, проходил матч 3-го тура группы А, в котором встречались сборные Нидерландов и Катара. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу команды Луи ван Гала.

На 26-й минуте Коди Гакпо открыл счет в игре. Ему ассистировал Дави Классен. В начале второго тайма Френки де Йонг укрепил преимущество европейцев. Затем голландцы довели счёт до разгромного, однако арбитр отменил взятие ворот. Стивен Бергёйс отправил мяч в сетку ворот сборной Катара, но до этого он коснулся мяча рукой.

Команды выступали в группе A. После окончания группового этапа голландцы с 7 очками возглавляют таблицу квартета. Команда Катара не набрала ни одного очка, забив всего один гол в трех играх.

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