Кудрин объявил об уходе из Счетной палаты РФ 5 29.11.2022, 20:33

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Алексей Кудрин

Он готовится перейти на работу в «Яндекс».

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объявил о своем уходе из госсектора. Владимир Путин уже обратился в Совет Федерации с просьбой снять его с должности. Кудрин готовится перейти на работу в «Яндекс», писали ранее СМИ.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал Кудрин в своем телеграм-канале.

Алексей Кудрин уже уехал в Стамбул, чтобы принять участие в заседании совета директоров «Яндекса», сообщило ночью «Агентство» со ссылкой на двух близких к Кудрину источников. По словам одного из них, совет пройдет во вторник, а участие Кудрина он назвал секретным. Формально тот еще не занимает в компании менеджерские позиции и не владеет ее акциями, добавил он.

Кудрин готовится возглавить управление российским бизнесом «Яндекса». Как ранее писал The Bell, он несколько раз встречался с Путиным и просил отставки, чтобы перейти в IT-компанию. Его переход был согласован еще несколько месяцев назад, в сентябре об этом писала «Медуза».

Кудрин также согласовал с президентом разделение бизнеса «Яндекса» на российское и зарубежное направление. В конце прошлой недели «Яндекс» сообщил о разделе активов. Нидерландская головная компания Yandex N.V. выделит российскую часть бизнеса в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекс», а затем выйдет из числа акционеров этой группы компаний и сменит название.

Управление российской частью взял на себя менеджмент, который и возглавит Кудрин. В него войдут бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных. При этом их международные части выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

Самого Кудрина помочь согласовать раздел активов попросил сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, попавший под санкции Евросоюза, писал Bloomberg. После завершения сделки Волож лишится контроля над компанией. Он решил пожертвовать своей долей в ней, чтобы получить возможность развивать зарубежные проекты. Кудрину он пообещал акции и опционы. Как писала газета Financial Times (FT), Кудрин получил 5% акций «Яндекса».

Помимо прочего, переход Алексея Кудрина в «Яндекс» позволит компании получить «крышу» перед Владимиром Путиным, отмечал FT. «Кудрин — один из тех людей, которые могут быть суперкрышей — в хорошем смысле этого слова. Ему уже много лет доверяет лично президент [Владимир Путин], <…> и его ценности схожи с ценностями «Яндекса», — сказал один из собеседников издания.

Возглавить Счетную палату вместо Кудрина может первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, сообщал РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, и на федеральных чиновников. Его на эту должность предложил сам Кудрин, «хотя есть и другие варианты», добавил один из собеседников. Жуков лично знаком с президентом: работал его заместителем, когда Путин возглавлял правительство.

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