Полк Калиновского купил первые две машины благодаря продажам футболок1
- 29.11.2022, 20:57
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Белорусские добровольцы запустили в Instagram магазин с символикой полка.
Полк Калиновского купил первые две машины благодаря продажам футболок.
«Машины уже на передовой и помогают нашим бойцам побеждать врага, а мы продолжаем свою работу.
Каждая футболка, которую вы покупаете в магазине Полка Калиновского в Instagram, пополняет денежный фонд Полка, благодаря которому мы покупаем необходимые вещи», - говорится в сообщении полка Калиновского.
Доставка возможна как по Украине, так и в страны Евросоюза. Все подробности можно узнать на официальной странице магазина.