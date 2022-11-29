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Полк Калиновского купил первые две машины благодаря продажам футболок

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  • 29.11.2022, 20:57
  • 3,516
Полк Калиновского купил первые две машины благодаря продажам футболок

Белорусские добровольцы запустили в Instagram магазин с символикой полка.

Полк Калиновского купил первые две машины благодаря продажам футболок.

«Машины уже на передовой и помогают нашим бойцам побеждать врага, а мы продолжаем свою работу.

Каждая футболка, которую вы покупаете в магазине Полка Калиновского в Instagram, пополняет денежный фонд Полка, благодаря которому мы покупаем необходимые вещи», - говорится в сообщении полка Калиновского.

Доставка возможна как по Украине, так и в страны Евросоюза. Все подробности можно узнать на официальной странице магазина.

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