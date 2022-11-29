Премьер Британии: Не сомневайтесь, мы будем с Украиной столько, сколько потребуется 1 29.11.2022, 21:09

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Риши Сунак

Также глава британского правительства пообещал предоставить Украине системы ПВО.

Глава правительства Великобритании Риши Сунак, во время речи на ежегодном банкете лорд-мэра Лондона, пообещал увеличить военную помощь Украине, в частности, для защиты неба. Об этом сообщает официальный сайт британского правительства.

«Поэтому не сомневайтесь, мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. В следующем году мы сохраним или даже увеличим военную помощь. И мы предоставим новую поддержку для противовоздушной обороны, чтобы защитить украинский народ и критическую инфраструктуру, на которую он полагается. Защищая Украину, мы защищаем себя», – подчеркнул Сунак.

Британский министр подчеркнул, что ответ Запада на российскую агрессию против Украины показал глубину его коллективной решительности.

«Швеция и Финляндия вступают в НАТО. Германия увеличивает расходы на оборону. Партнеры в таких странах как Австралия, Япония и Южная Корея поддерживают нас. Мы разработали совершенно новую модель санкций. И через НАТО и Объединенные экспедиционные силы мы защищаемся от дальнейшей российской агрессии... будь то на Востоке или на Крайнем Севере», - добавил Сунак.

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