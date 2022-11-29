Сенегал одолел Эквадор и вышел в плей-офф ЧМ-2022 29.11.2022, 21:14

Африканская команда победила со счетом 2:1.

Сборная Сенегала вырвала победу у команды Эквадора в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Африканская команда одолела соперников со счетом 2:1.

Сенегальцы открыли счет в конце первого тайма, когда пенальти реализовал нападающий Исмаила Сарр.

Во втором тайме эквадорцы сравняли счет после точного удара полузащитника Мойсеса Кайседо. Однако уже через пару минут капитан Сенегала Калиду Кулибали снова вывел свою команду вперед.

В параллельном матче в группе A Нидерланды победили Катар со счетом 2:0.

Таким образом, Сенегал набрал 6 очков и занял второе место в группе, которое дает путевку в 1/8 финала. Сборная Эквадора оказалась на третьей строчке (4 очка).

В 1/8 финала Сенегал сыграет с командой, которая заняла первое место в группе B. Эта встреча состоится 4 декабря.

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