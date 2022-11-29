Цена российской нефти пробила «болевой порог» бюджета 1 29.11.2022, 21:17

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Правительство РФ недосчитается триллиона рублей.

Обвал цен на российскую нефть, опустивший стоимость барреля Urals до уровней конца 2020 года, сулит новую «боль» федеральному бюджету, который сверстан с дефицитом в 3 триллиона рублей на будущий год, пишет The Moscow Times.

С начала ноября основной российский сорт нефти подешевел почти на 30% - вдвое больше, чем североморская марка Brent, и в конце прошлой недели стоил 52 доллара за баррель при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска.

Немногочисленные оставшиеся покупатели - Китай, Индия и Турция - требуют скидок, уже достигающих почти 40%. И в результате российская нефть торгуется на 26% ниже уровня, заложенного в бюджет-2023 - 70,1 доллара за баррель.

Если текущие цены на нефть и курс доллара к рублю сохранятся, бюджет недополучит до 1 триллиона рублей нефтегазовых доходов, оценивают аналитики Росбанка. Помимо более дорогой нефти в проектировки казны закладывали и более слабый рубль, напоминают они: 68,3 рубля за доллар против 61,02 рубля сейчас.

Дефицит бюджета, таким образом, может увеличиться до 4 триллионов рублей. В результате без покрытия налоговой выручкой останется каждый седьмой рубль, который правительство планирует потратить (всего 29 трлн).

Минфин уже фиксирует сокращение потоков нефтяной ренты, которая обеспечивает каждый третий рубль налоговой выручки. В октябре сборы НПДИ на нефть (508,4 млрд рублей) упали до минимума мая 2021 года, а по сравнению с максимальными значениями апреля (1,152 трлн рублей) рухнули более чем в 2 раза.

Поступления экспортной пошлины на нефть также уполовинились: более 80 млрд рублей в марте и апреле и 40,8 млрд - в октябре. В ноябре, по оценке Bloomberg, поступления пошлин пробили «дно» с начала войны: со второй недели ноября они держатся ниже 120 млн долларов в неделю, хотя в летние месяцы превышали 170 млн долларов, а весной - 200 млн.

В бюджет на следующий год Минфин заложил падение нефтегазовых доходов на 23% - с 11,166 до 8,939 трлн рублей. В реальности их объем впервые с пандемии может оказаться ниже 7 триллионов рублей, следует прогноза Росбанка.

«Макроэкономический прогноз, на основе которого верстали бюджет, был подчитан до мобилизации. Он также не учитывает эффекта новых санкций», - указывает экономист Александра Суслина.

Так, несмотря на европейское эмбарго, вступающее в силу 5 декабря, Минфин ждет роста экспорта нефти (с 243 до 250 млн тонн) и закладывает лишь небольшое снижение добычи - с 515 до 490 млн тонн.

«Министерство финансов прогнозирует невозможные вещи, - сказал Reuters экономист западной финансовой компании. - Что якобы доходы России от энергоносителей сохранятся, что Россия может производить тот же объем нефти при неизменном спросе».

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