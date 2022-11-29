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Цена российской нефти пробила «болевой порог» бюджета

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  • 29.11.2022, 21:17
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Цена российской нефти пробила «болевой порог» бюджета

Правительство РФ недосчитается триллиона рублей.

Обвал цен на российскую нефть, опустивший стоимость барреля Urals до уровней конца 2020 года, сулит новую «боль» федеральному бюджету, который сверстан с дефицитом в 3 триллиона рублей на будущий год, пишет The Moscow Times.

С начала ноября основной российский сорт нефти подешевел почти на 30% - вдвое больше, чем североморская марка Brent, и в конце прошлой недели стоил 52 доллара за баррель при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска.

Немногочисленные оставшиеся покупатели - Китай, Индия и Турция - требуют скидок, уже достигающих почти 40%. И в результате российская нефть торгуется на 26% ниже уровня, заложенного в бюджет-2023 - 70,1 доллара за баррель.

Если текущие цены на нефть и курс доллара к рублю сохранятся, бюджет недополучит до 1 триллиона рублей нефтегазовых доходов, оценивают аналитики Росбанка. Помимо более дорогой нефти в проектировки казны закладывали и более слабый рубль, напоминают они: 68,3 рубля за доллар против 61,02 рубля сейчас.

Дефицит бюджета, таким образом, может увеличиться до 4 триллионов рублей. В результате без покрытия налоговой выручкой останется каждый седьмой рубль, который правительство планирует потратить (всего 29 трлн).

Минфин уже фиксирует сокращение потоков нефтяной ренты, которая обеспечивает каждый третий рубль налоговой выручки. В октябре сборы НПДИ на нефть (508,4 млрд рублей) упали до минимума мая 2021 года, а по сравнению с максимальными значениями апреля (1,152 трлн рублей) рухнули более чем в 2 раза.

Поступления экспортной пошлины на нефть также уполовинились: более 80 млрд рублей в марте и апреле и 40,8 млрд - в октябре. В ноябре, по оценке Bloomberg, поступления пошлин пробили «дно» с начала войны: со второй недели ноября они держатся ниже 120 млн долларов в неделю, хотя в летние месяцы превышали 170 млн долларов, а весной - 200 млн.

В бюджет на следующий год Минфин заложил падение нефтегазовых доходов на 23% - с 11,166 до 8,939 трлн рублей. В реальности их объем впервые с пандемии может оказаться ниже 7 триллионов рублей, следует прогноза Росбанка.

«Макроэкономический прогноз, на основе которого верстали бюджет, был подчитан до мобилизации. Он также не учитывает эффекта новых санкций», - указывает экономист Александра Суслина.

Так, несмотря на европейское эмбарго, вступающее в силу 5 декабря, Минфин ждет роста экспорта нефти (с 243 до 250 млн тонн) и закладывает лишь небольшое снижение добычи - с 515 до 490 млн тонн.

«Министерство финансов прогнозирует невозможные вещи, - сказал Reuters экономист западной финансовой компании. - Что якобы доходы России от энергоносителей сохранятся, что Россия может производить тот же объем нефти при неизменном спросе».

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