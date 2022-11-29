ВВС: На церемонии прощания с Макеем не было его сына Виталия 29.11.2022, 21:37

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Виталий Макей

Главу лукашенковского МИД похоронили сегодня.

В Минске состоялись похороны главы МИД Беларуси Владимира Макея, который умер в выходные в возрасте 64 лет.

На официальной церемонии прощания с Владимиром Макеем не было его сына Виталия, передает ВВС.

Сын Владимира Макея Виталий к 2020-му проработал в МИД три года. В августе, в разгар протестов, он уволился и исчез из публичного пространства. В 2021-м он написал пост в соцсети LinkedIn, где, в частности, назвал руководство МИД Беларуси «нарочито хамоватым начальством».

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