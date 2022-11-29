Хорватия приняла первый в истории бюджет в евро 29.11.2022, 22:08

Страна присоединится к еврозоне с 2023 года.

Сабор (парламент) Хорватии во вторник утвердил первый в истории бюджет в евро на фоне присоединения страны к еврозоне с 2023 года.

Об этом сообщает Reuters.

За бюджет проголосовали 77 хорватских депутатов, а 50 - высказались против. Оппозиционные депутаты предложили 430 поправок в бюджет, но правительство приняло только 10.

«Это первый бюджет Хорватии, деноминированный в евро. Введение евро укрепит нашу экономику, станет якорем стабильности, сделает нас более устойчивыми и защищенными от внешних шоков и кризисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционного климата», - прокомментировал министр финансов Хорватии Марко Приморац, выступая в парламенте.

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что бюджет направлен на смягчение последствий экономического кризиса, вызванного войной в Украине, поддержание роста и сохранение социальной стабильности.

Бюджет Хорватии на 2023 год предусматривает дефицит в 2,3% валового внутреннего продукта на основе прогноза экономического роста в 0,7%. Общий объем доходов бюджета прогнозируется на уровне 24,9 миллиарда евро, что на 9% больше, чем в 2022 году, расходов - 26,7 миллиарда евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».