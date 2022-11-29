Цинизм, символизм и никакой политики 1 Аркадий Дубнов

29.11.2022, 22:30

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Аркадий Дубнов

К визиту Токаева в Москву.

Циники различного толка в Москве и Астане склонны рассматривать несколько часов пребывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вчера в Москве необходимостью дозаправки его самолета по пути в Париж, где его ждал французский коллега Эммануэль Макрон.

Люди серьезные и ответственные, к которым отношусь и я, разумеется, придерживаются другой версии, согласно которой Токаев нанес в Москву свой первый зарубежный официальный визит после инаугурации президентом 26 ноября.

Иначе чем ещё объяснить небывалую пышность встречи во Внуково, где высокого гостя приветствовала маршем рота почетного караула, а военный оркестр исполнял казахстанский гимн… В Москве очень старались показать, как высоко ценят отношения с Казахстаном и уважают его нынешнего президента, только что избранного на второй, и как уверяют в Астане, на последний срок. Разве что некоторым диссонансом этим знакам внимания выглядела мало кому известная фигура заместителя министра иностранных дел России, встречавшего главу дружественного государства.

Г-н Токаев, за спиной которого богатая дипломатическая карьера, несомненно, знает цену особенностям дипломатического протокола и, встречаясь с Путиным, посчитал необходимым в первую очередь подчеркнуть символизм и политическое значение своего первого визита именно в Москву.

Интересно при этом, что его политическое содержание осталось публике совершенно неизвестным. Во всяком случае, обе стороны сделали все возможное для этого. Ничего, кроме необходимости решить «газовый вопрос» с Россией в Москве за пределами приватной встречи с Путиным Токаев не говорил. Российский президент также ничего иного, кроме как идеи создать «тройственный газовый союз» России, Казахстана и Узбекистана, вслух на людях не предлагал.

В подробности этих инициатив президенты не вдавались, известно только, что «газовым вопросом» в Москве поручено заняться премьеру Мишустину. И насколько нам известно, это связано с неудовлетворённостью Астаны проблемами с поставками газоконденсата с Карачаганакского месторождения в Казахстане на переработку в Оренбург с последующим экспортом продукции. Соответствующее соглашение между Россией и Казахстаном было заключено было заключено больше 20 лет назад. Что касается «тройственного газового союза», то он, очевидно, должен помочь России найти новые маршруты экспорта своего газа в «дружественные страны» через Центральную Азию, например, в Иран… Кроме того, в Москве не могут не испытывать озабоченности планами Казахстана в условиях наложенных на Россию санкций приступить к реализации своих намерений экспортировать свои углеводороды в Европу в обход российской территории. Именно эти планы обсуждали на днях в казахстанском Актау министры иностранных дел и транспорта Казахстана, Грузии, Турции и Азербайджана.

С другой стороны, если только этими вопросами исчерпывалась повестка дня визита Токаева в Москву, то он носит и вправду символический характер. И понятно, почему президенты отказались проводить итоговую пресс-конференцию, - либо не о чем особенного говорить, либо есть риск сорваться в политику. А тут уже всякого можно ожидать, учитывая недавние риторические упражнения на российском ТВ говорящих российских голов, угрожавших «нацистскими»процессами в Казахстане, и четкой реакцией на эти экзерсисы из Астаны. И если уже кремлевский спикер Песков, которого трудно упрекнуть в нулевой терпимости к мерзости, изрыгаемой деятелями российского политикума, вынужден был советовать казахстанцам «не слушать и не смотреть» эти откровения, то можно понять г-на Токаева, решившего не задерживаться в когда-то родной для него Москве слишком долго…

Наконец, ещё одна символическая деталь, вполне годящаяся в качестве фона этого символического визита. В тот же день, что г-н Токаев прилетел в Москву, МИД Казахстана опубликовал проект договора, который намерены заключить между собой Казахстан и Узбекистан.

Стоит процитировать отдельные положения из этого проекта:

«…В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, представляет собой угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств, то стороны незамедлительно проведут соответствующие консультации друг с другом… с целью принятия мер, способствующих ее мирному урегулированию…

Ни одна из сторон не допускает, чтобы ее территория и ресурсы были использованы в целях подготовки или осуществления агрессии или иных враждебных действий против другой стороны, а также в ущерб государственному суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой стороны…».

Если вспомнить, что Казахстан входит(пока) в ОДКБ, а Узбекистан - нет, и размышляя о том, кто из «третьих государств» может угрожать вооруженным нападением, во всяком случае, Казахстану, то приходишь к парадоксальным выводам: Астана демонстрирует, в частности, Москве, что в случае ее агрессивного поведения по отношению к Казахстану, она обратится за помощью к сильному соседу по региону. не входящему в ОДКБ…

Инициатива Ташкента и Астаны может рассматриваться и как элемент новой системы обеспечения региональной системы безопасности в Центральной Азии в случае распада ОДКБ.

Мудрые хозяева в скользкие времена подкладывают соломку, чтобы не подскользнуться.

Аркадий Дубнов, Facebook

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