Андрей Пионтковский: Завтра могут убрать и Лукашенко 29.11.2022, 23:14

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Смерть Макея – предупреждение диктатору.

Такое мнение «24 каналу» озвучил российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, вся российская пропагандистская машина ненавидела Макея.

Министр иностранных дел Беларуси был самым лояльным чиновником Лукашенко, его функцией была коммуникация с Западом. Более того, он поддерживал отношения Лукашенко с Китаем.

Для Москвы он (Макей – прим.) был очень неприятным человеком. Московская пропагандистская машина с нескрываемым злорадством встретила его смерть, – подчеркнул российский публицист.

По его мнению, российский диктатор имеет отношение к смерти главы белорусского МИД. Путин, вероятно, считает, что так будет легче заставить Лукашенко принять непосредственное участие в войне против нашего государства. Однако это станет самоубийственным шагом для главы Кремля.

Пионтковский подчеркнул, что в последнее время Путин все чаще делает такие контрпродуктивные шаги, как проведение мобилизации или аннексия украинских территорий. Кстати, часто это реакция на унижения, которые он испытывает.

Так, вышеупомянутые решения были приняты после возвращения российского диктатора с саммита в Самарканде, где он испытал унижения от руководителей стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ликвидация Макея может быть реакцией на его (Путина – прим.) провал в Ереване, где закончила свое существование одна из последних его так называемых международных организаций – ОДКБ, когда Пашинян демонстративно отказался подписывать какие-либо документы и закрыл саммит, – предположил российский публицист.

Он отметил, что российский диктатор может «выкрутить руки» и приказать Лукашенко привлечь белорусов в войну против Украины. Однако Лукашенко не просто так уклонялся от этого все время, поскольку понимает, что армия Беларуси может восстать против него.

В то же время смерть главы МИД Беларуси – это ликвидация всех выходов Лукашенко на Запад и Китай.

Кроме того, факт смерти его ближайшего сотрудника – очень серьезное предупреждение. Демонстрация того, что так могут убрать и его завтра, – отметил российский публицист.

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