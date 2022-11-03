закрыть
3 ноября 2022, четверг, 5:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне убили десятки журналистов с начала полномасштабной войны

  • 3.11.2022, 4:57
Россияне убили десятки журналистов с начала полномасштабной войны

В Украине россияне убили 43 журналистов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 43 журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

По данным НСЖУ, среди погибших — 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности; 13 медийщиков — гражданских жертв; 22 представителей СМИ, которые были мобилизованы для защиты Украины.

Стоит заметить, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип