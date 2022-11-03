Россияне убили десятки журналистов с начала полномасштабной войны
- 3.11.2022, 4:57
В Украине россияне убили 43 журналистов.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 43 журналистов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.
По данным НСЖУ, среди погибших — 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности; 13 медийщиков — гражданских жертв; 22 представителей СМИ, которые были мобилизованы для защиты Украины.
Стоит заметить, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.