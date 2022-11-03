Россияне убили десятки журналистов с начала полномасштабной войны 3.11.2022, 4:57

В Украине россияне убили 43 журналистов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 43 журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

По данным НСЖУ, среди погибших — 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности; 13 медийщиков — гражданских жертв; 22 представителей СМИ, которые были мобилизованы для защиты Украины.

Стоит заметить, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

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