На Херсонщине ВСУ ударили по базам РФ в Чернобаевке, Антоновке и Белозерке
- 3.11.2022, 8:05
- 2,522
Уничтожены паром, боекомплекты и личный состав врага.
ВСУ успешно отработало по семи точкам в Херсонской области, где армия РФ держала либо БК, либо военную технику, либо живую силу.
Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька».
Активист, регулярно рассказывающий о ситуации в Херсонской и Николаевской областях, перечислил 7 точек удара:
на правом берегу Днепра
возле Чернобаевки – «минус» БК и живая сила армии РФ (было 3 отработки);
возле Белозерки (координаты 46.622267, 32.427874) – позиции армии РФ;
Антоновский мост – паром и два катера;
Снигиревка (Николаевщина) – позиции РФ;
Бериславский район – несколько отработок;
на левом берегу Днепра
село Нечаево неподалеку от Олешков – удар на военной части армии РФ;
Каховский район – несколько удачных отработок по укреплениям РФ.
Точки, по которым отработала украинская артиллерия на Херсонщине
Напомним, 2 ноября произошла мощная отработка украинской артиллерии по Антоновскому мосту. Между тем возле Каховской ГЭС начался пожар. Тем временем оккупационная администрация Херсонщины взяла под полный контроль переправы: запрещены частные перевозки через Днепр.