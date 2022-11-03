На Херсонщине ВСУ ударили по базам РФ в Чернобаевке, Антоновке и Белозерке 3.11.2022, 8:05

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Уничтожены паром, боекомплекты и личный состав врага.

ВСУ успешно отработало по семи точкам в Херсонской области, где армия РФ держала либо БК, либо военную технику, либо живую силу.

Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька».

Активист, регулярно рассказывающий о ситуации в Херсонской и Николаевской областях, перечислил 7 точек удара:

на правом берегу Днепра

возле Чернобаевки – «минус» БК и живая сила армии РФ (было 3 отработки);

возле Белозерки (координаты 46.622267, 32.427874) – позиции армии РФ;

Антоновский мост – паром и два катера;

Снигиревка (Николаевщина) – позиции РФ;

Бериславский район – несколько отработок;

на левом берегу Днепра

село Нечаево неподалеку от Олешков – удар на военной части армии РФ;

Каховский район – несколько удачных отработок по укреплениям РФ.

Точки, по которым отработала украинская артиллерия на Херсонщине

Напомним, 2 ноября произошла мощная отработка украинской артиллерии по Антоновскому мосту. Между тем возле Каховской ГЭС начался пожар. Тем временем оккупационная администрация Херсонщины взяла под полный контроль переправы: запрещены частные перевозки через Днепр.

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