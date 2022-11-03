Блок Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле 3.11.2022, 8:08

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Биньямин Нетаньяху

Фото с сайта eadaily.com

Обработано 97% бюллетеней.

Блок правых партий под руководством бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху побеждает на досрочных парламентских выборах в Израиле.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По результатам обработки 97% бюллетеней право-религиозный лагерь Нетаньяху получает большинство мест в кнессете - 65 из 120, сообщили в среду, 2 ноября, местные СМИ. Согласно предварительным данным, наибольшее количество мандатов - 32 - достанется национал-либеральной партии экс-премьера «Ликуд».

На втором месте находится партия действующего премьера Яира Лапида «Еш атид», которая займет в парламенте 24 места. Для Биньямина Нетаньяху решающее значение будет иметь ультраправая партия «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

Ожидается, что она получит 14 депутатских мандатов и станет третьей по величине партией в парламенте. Правоэкстремистский союз позволяет Нетаньяху вновь возглавить правительство Израиля.

Напомним, явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали почти 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.

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