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Путин ослаблен катастрофической ошибкой

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  • 3.11.2022, 8:17
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Путин ослаблен катастрофической ошибкой

Российская армия испытала небывалое унижение на поле боя.

Российский диктатор Владимир Путин ослаблен войной против Украины. Однако смена верхушки власти в России вряд ли произойдет в ближайшее время из-за автократического характера ее политической системы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на западного чиновника.

«Путин был ослаблен этой поистине катастрофической ошибкой. Мы видим, как российские военные унижены Украиной на поле боя», - сказал чиновник на условиях анонимности.

В то же время чиновник отметил, что война укрепила украинскую государственность и побудила к дальнейшему расширению военного альянса НАТО, тем самым ослабив позиции Путина.

«Люди видят, что он совершил большую ошибку. У россиян не было плана Б – они думали, что это будет очень легко», - добавил он.

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