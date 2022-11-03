Путин ослаблен катастрофической ошибкой 3 3.11.2022, 8:17

7,096

Российская армия испытала небывалое унижение на поле боя.

Российский диктатор Владимир Путин ослаблен войной против Украины. Однако смена верхушки власти в России вряд ли произойдет в ближайшее время из-за автократического характера ее политической системы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на западного чиновника.

«Путин был ослаблен этой поистине катастрофической ошибкой. Мы видим, как российские военные унижены Украиной на поле боя», - сказал чиновник на условиях анонимности.

В то же время чиновник отметил, что война укрепила украинскую государственность и побудила к дальнейшему расширению военного альянса НАТО, тем самым ослабив позиции Путина.

«Люди видят, что он совершил большую ошибку. У россиян не было плана Б – они думали, что это будет очень легко», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».