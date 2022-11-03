закрыть
3 ноября 2022, четверг, 9:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Серия взрывов под Белгородом: в воздух подняли авиацию

1
  • 3.11.2022, 8:22
  • 9,808
Серия взрывов под Белгородом: в воздух подняли авиацию

Под удар попали несколько населенных пунктов.

Вечером 2 ноября в Белгороде и населенных пунктах неподалеку было громко 6 слышали взрывы и звуки полета авиации.

Информация обнародована в местном Telegram-канале.

Первое сообщение о звуках взрывов появилось в сети около 20 часов вечера. При этом предполагалось, что работают ПВО и российская авиация.

Сообщения об авиации в воздухе над Белгородом также подтверждены в одном из мониторинговых харьковских пабликов.

Белгородские местные жители и администрация тем временем утверждают, что в течение суток попали под удар следующие населенные пункты:

село Козинаки;

хутор Масичево в Грайворонском районе;

селе Головчино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип