Серия взрывов под Белгородом: в воздух подняли авиацию

Серия взрывов под Белгородом: в воздух подняли авиацию1
- 3.11.2022, 8:22
- 9,808
Под удар попали несколько населенных пунктов.
Вечером 2 ноября в Белгороде и населенных пунктах неподалеку было громко 6 слышали взрывы и звуки полета авиации.
Информация обнародована в местном Telegram-канале.
Первое сообщение о звуках взрывов появилось в сети около 20 часов вечера. При этом предполагалось, что работают ПВО и российская авиация.
Сообщения об авиации в воздухе над Белгородом также подтверждены в одном из мониторинговых харьковских пабликов.
Белгородские местные жители и администрация тем временем утверждают, что в течение суток попали под удар следующие населенные пункты:
село Козинаки;
хутор Масичево в Грайворонском районе;
селе Головчино.