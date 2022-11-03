Серия взрывов под Белгородом: в воздух подняли авиацию 1 3.11.2022, 8:22

9,808

Под удар попали несколько населенных пунктов.

Вечером 2 ноября в Белгороде и населенных пунктах неподалеку было громко 6 слышали взрывы и звуки полета авиации.

Информация обнародована в местном Telegram-канале.

Первое сообщение о звуках взрывов появилось в сети около 20 часов вечера. При этом предполагалось, что работают ПВО и российская авиация.

Сообщения об авиации в воздухе над Белгородом также подтверждены в одном из мониторинговых харьковских пабликов.

Белгородские местные жители и администрация тем временем утверждают, что в течение суток попали под удар следующие населенные пункты:

село Козинаки;

хутор Масичево в Грайворонском районе;

селе Головчино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».