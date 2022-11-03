Бунт военных РФ в Ульяновске вышел из-под контроля: к центру стянули Росгвардию 13 3.11.2022, 8:28

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Мобилизованные намерены сопротивляться до последнего.

Бунт мобилизованных в Ульяновске (Чувашия) набирает обороты. Усмирять «мобиков», требующих денег, приехали российские силовики, сообщает dialog.ua.

Мобилизованные в Ульяновске не намерены прекращать сопротивление, несмотря на сообщения властей о том, что ситуация улажена.

В учебном центре отменены занятия по стрельбе, комнаты с оружием закрыты и опечатаны.

В ТГ-каналах сообщают, что к центру стянули Росгвардию на разбирательства с протестующими военными.

Призывники массово вышли на плац из-за отсутствия положенных выплат. Они требуют обещанные диктатором Путиным денежные средства в размере 195 тысяч рублей каждому и настроены стоять на своем до последнего.

«Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?» – заявили мобилизованные ранее.

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