Бунт военных РФ в Ульяновске вышел из-под контроля: к центру стянули Росгвардию

Бунт военных РФ в Ульяновске вышел из-под контроля: к центру стянули Росгвардию13
- 3.11.2022, 8:28
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Мобилизованные намерены сопротивляться до последнего.
Бунт мобилизованных в Ульяновске (Чувашия) набирает обороты. Усмирять «мобиков», требующих денег, приехали российские силовики, сообщает dialog.ua.
Мобилизованные в Ульяновске не намерены прекращать сопротивление, несмотря на сообщения властей о том, что ситуация улажена.
В учебном центре отменены занятия по стрельбе, комнаты с оружием закрыты и опечатаны.
В ТГ-каналах сообщают, что к центру стянули Росгвардию на разбирательства с протестующими военными.
Призывники массово вышли на плац из-за отсутствия положенных выплат. Они требуют обещанные диктатором Путиным денежные средства в размере 195 тысяч рублей каждому и настроены стоять на своем до последнего.
«Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?» – заявили мобилизованные ранее.