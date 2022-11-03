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Украинские бойцы отобрали у кадыровцев редкий бронированный КамАЗ

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  • 3.11.2022, 8:35
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Украинские бойцы отобрали у кадыровцев редкий бронированный КамАЗ

Уникальное оружие перешло на службу ВСУ.

ВСУ получили очередной «лендлиз» от российских оккупнатов. Теперь у них почти новый бронированный КамАЗ.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Редкий российский бронированный КАМАЗ-43269 «Выстрел». Был у кадыровцев в батальоне «Тикток», а сейчас в подразделении ВСУ», — написал волонтер.

КамАЗ «Выстрел» применяют как штабной, патрульный, санитарный, пограничный или разведывательный автомобиль, а также как мобильный противотанковый или зенитный ракетный комплекс.

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