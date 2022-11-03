Лукашенко снабжает армию РФ: раскрыта статистика поставок 2 3.11.2022, 8:38

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Транспортировка выполняется по железной дороге.

Беларусь превращается для России в источник снабжения военной техникой и боеприпасами. Как сообщает (dialog.ua https://www.dialog.ua/war/261794_1667425439) со ссылкой на белорусские телеграм-каналы, за истекший период военного противостояния из Беларуси в Россию было вывезено более 60 тонн боеприпасов и более 120 единиц тяжелой военной техники.

Также на боевые нужды РФ было отправлено более 20 единиц БМП-2 и порядка 40 «Уралов».

Транспортировка выполняется по железной дороге. На территорию Беларуси заходят российские составы с военными, на которые проводится погрузка необходимых боеприпасов с местных складов хранения, большинство из которых располагаются в Брестской области.

Ранее сообщалось об активной переброске танков и ЗРК из Беларуси на территорию РФ. Сообщалось, что, по данным британской разведки, Россия осуществила переброску на территорию Беларуси истребителей «МИГ-31» с целью дестабилизировать ситуацию и усилить вовлеченность страны в военное противостояние.

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