ВСУ уничтожили «элиту» российской армии 1 3.11.2022, 8:42

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Среди них – два генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров.

Общие потери высшего командного состава армии российских оккупантов в Украине по состоянию на 1 ноября перевалили за 1400 человек.

Такую инфографику публикуют в Сети исследователи ОSINT, анализируя потери оккупантов в войне в Украине.

Обратим внимание, что в Украине благодаря успешным действиям ВСУ были уничтожены 1402 российских офицера (более 5 человек в день). Среди них – два генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров.

Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%.

С 24 февраля украинскими защитниками было уничтожено:

– 2 генерал-лейтенанта;

– 8 генерал-майоров;

– 44 полковника;

– 98 подполковников;

– 193 майора;

– 279 капитанов;

– 471 старший лейтенант;

– 235 лейтенантов;

– 72 других рангов.

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