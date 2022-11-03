ВСУ уничтожили «элиту» российской армии

ВСУ уничтожили «элиту» российской армии1
- 3.11.2022, 8:42
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Среди них – два генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров.
Общие потери высшего командного состава армии российских оккупантов в Украине по состоянию на 1 ноября перевалили за 1400 человек.
Такую инфографику публикуют в Сети исследователи ОSINT, анализируя потери оккупантов в войне в Украине.
Обратим внимание, что в Украине благодаря успешным действиям ВСУ были уничтожены 1402 российских офицера (более 5 человек в день). Среди них – два генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров.
Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%.
С 24 февраля украинскими защитниками было уничтожено:
– 2 генерал-лейтенанта;
– 8 генерал-майоров;
– 44 полковника;
– 98 подполковников;
– 193 майора;
– 279 капитанов;
– 471 старший лейтенант;
– 235 лейтенантов;
– 72 других рангов.