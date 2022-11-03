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Пионтковский: Эрдоган показал мастер-класс, как ставить на место Путина

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  • 3.11.2022, 8:51
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Пионтковский: Эрдоган показал мастер-класс, как ставить на место Путина
Андрей Пионтковский

Глава РФ испугался и дал «заднюю».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал мастер-класс, как нужно разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным: еще вчера Москва заявляла о выходе из «зернового соглашения», но после переговоров с турецкой стороной резко изменила свою позицию.

Такую точку зрения озвучил публицист и политолог Андрей Пионтковский.

«Очень подействовал разговор с Эрдоганом. Причем показательно, что все решения и заявления публичные шли в результате контактов министров обороны Турции и России», - заявил аналитик.

По словам собеседника, Турция напомнила России, кто является хозяином в Черном море и на что способен турецкий военный флот.

Эксперт отметил, что Эрдоган четко заявил о своих амбициях в регионе еще во время второй карабахской войны, когда открыто поддержал Азербайджан.

«Путин тогда испугался идти на войну, и теперь мы видим, почему. Тогда еще были разговоры в второй армии мира, но состояние российской армии в Украине показывает, что Турция сделала бы с российскими войсками на Южном Кавказе. Он (Путин - ред.) испугался и отступил. Вот так с ним нужно разговаривать», - отметил политолог.

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