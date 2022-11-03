Андрей Ожаровский: Кривенькая АЭС стала ловушкой для Беларуси 3.11.2022, 9:01

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Фото: Белсат

Настоящие проблемы на Островецкой станции только начинаются.

3 ноября исполнилось ровно два года с момента, как к энергосистеме Беларуси подключили Белорусскую АЭС. Половину этого времени персонал станции потратил на то, чтобы наладить работу, так как БелАЭС постоянно ломалась и месяцами стояла выключенной. И это при всех финансах, потраченных на нее, и при тех угрозах, которые АЭС в перспективе несет нашей стране, сообщает «Белсат».

Решение строить БелАЭС приняли в 2008 году. 31 января Александр Лукашенко подписал постановление Совета безопасности, согласно которому планировали построить атомную электростанцию суммарной электрической мощностью 2000 МВт с вводом в эксплуатацию первого энергетического блока в 2016 году, второго – в 2018-м. Но первый энергоблок запустили только через четыре года после первоначальных планов.

Связано это в том числе и с инцидентами на строительстве станции. Так, 10 июля 2016 года во время испытательной тренировочной установки корпуса реактора 330-тонный агрегат сорвался и упал с высоты несколько метров. В результате поврежденный корпус пришлось менять. 26 декабря того же года замененный корпус реактора зацепился за железнодорожный столб, но его уже менять не стали.

3 ноября 2020 года генератор первого энергоблока Белорусской АЭС подключили к энергосистеме страны, а 7 ноября, в «день октябрьской революции», БелАЭС официально запустил сам Лукашенко. Но уже через два дня энергоблок перестал вырабатывать мощность: турбину остановили из-за ставших непригодными трансформаторов напряжения.

Затем первые полгода ее останавливали практически каждый месяц, если не чаще. БелАЭС фактически простаивала целый месяц с апреля по май 2021 года. Тем не менее это не помешало 10 июня 2021 года ввести первый энергоблок в промышленную эксплуатацию.

В июле БелАЭС снова остановилась – сразу почти на три месяца. Официально это объяснили автоматической защитой генератора и необходимостью детально диагностировать все системы и технологические узлы турбогенератора. Сначала планировали подключить АЭС к сети в середине августа, но сделали это только 4 октября 2021 года – потребовалось заменить один из элементов возбудителя турбогенератора.

19 ноября 2021 года первый энергоблок БелАЭС после очередной короткой поломки снова запустили. Так начался самый длинный период ее работы за все время. Но уже 25 апреля 2022-го Министерство энергетики сообщило, что первый энергоблок «выведен в планово-предупредительный ремонт». О завершении этого ремонта стало известно почти через четыре месяца – 22 августа. При этом БелАЭС к сети так и не подключили. Еще через 1,5 месяца, 11 октября, стало известно, что «сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС скорректированы»: ремонтируемой почти полгода станции понадобился очередной ремонт.

«Принято решение провести дополнительные работы и диагностировать электрогенеративное оборудование первого блока станции с учетом опыта эксплуатации аналогичного оборудования на других АЭС», – заявили в Министерстве энергетики.

Запустить первый энергоблок планируют до конца года. Точной даты в ведомстве не называют.

На момент написания статьи БелАЭС простаивала уже более шести месяцев подряд. За 730 дней с момента подключения станции к энергосистеме Беларуси она не работала целых 367 дней по состоянию на 3 ноября 2022 года, или более половины всего времени.

Второй энергоблок не запустили до сих пор. Хотя в декабре 2021 года премьер Роман Головченко говорил, что это сделают к лету 2022-го. Кончается осень, а не работает даже первый энергоблок.

От пяти до пятнадцати жертв

На БелАС неоднократно погибали строители. Например, в июле 2015 года здесь разбился работник из Гомеля, а 29 августа 2016-го погиб работник «Росатома», на которого упал, взорвавшись, кислородный баллон. По оценкам местного активиста Николая Уласевича, это была уже девятая или десятая жертва станции. В Министерстве энергетики подтвердили две смерти и десять несчастных случаев.

Фото: Белсат

16 июля 2018 года разбился монтажник из российской организации, а в октябре 2019-го на станции погиб крановщик.

Продолжались смерти и после запуска БелАЭС. Так, в январе 2021 года от огнестрельного ранения погиб 18-летний солдат-срочник, охранявший станцию.

Сколько заработали?

Тем не менее, несмотря на все инциденты и простои, а также на то, что соседние страны отказались покупать белорусскую электроэнергию, в Министерстве энергетики Беларуси не теряют оптимизма и заявляют об экономической эффективности станции.

«С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему выработано 9,3 млрд киловатт-часов электроэнергии, что позволило заместить 2,4 млрд кубических метров природного газа», – заявил 17 июня 2022 года министр энергетики Виктор Каранкевич.

По словам чиновника, экономический эффект от работы станции – около Br 1 млрд, или около $ 400 млн. При этом, согласно официальным данным, на день 1 марта 2021 года было использовано средств российского кредита на сумму $ 4,7 млрд из $ 10 млрд, предусмотренных на строительство Белорусской АЭС. Согласно данных правительства РФ, общая примерная стоимость строительства составит около $ 6 млрд.

К расходам еще нужно добавить стоимость топлива для самой АЭС ($ 110 млн каждые четыре года без учета более мелких выплат), проценты за пользование кредитом в размере 3,3% годовых, многомиллиардные расходы на модернизацию энергосистемы Беларуси, возможность закрытия ряда ТЭЦ, необходимость найти направления использования лишней электроэнергии, которой никто не хочет покупать, и так далее. До сих пор не решен вопрос и с хранилищем для отработанного топлива.

«Экономическая ловушка»

В комментарии «Белсату» российским физик-ядерщик, эколог Андрей Ожаровский отметил, что первый энергоблок БелАЭС, построенный российской государственной корпорацией «Росатом», является хорошим примером большинства проблем, которые имеет современная атомная энергетика:

экономическая неэффективность,

ненадежность работы,

нерешенность проблемы радиоактивных отходов.

Андрей Ожаровский сказал, что в России атомные станции отключаются, когда просто нет спроса на электроэнергию. Но в Беларуси, добавил он, «общественности стали известны факты десятков тысяч недоработок на турбине и генераторе».

«Получилось, что »Росатом«, используя свои лоббистские возможности, каким-то образом убедил заказчика – белорусское Министерство энергетики – принять энергоблок со страшными недоработками под обещание все быстренько залатать и что всё будет работать. «Всё» не работает», – подчеркнул эколог.

Факт, что энергоблок регулярно простаивает, по мнению эксперта, не только иллюстрирует ненадежность атомной энергетики, но и напрямую влияет на ее экономическую эффективность. Тем не менее платить за кредит на строительство АЭС Беларусь будет в любом случае: «работает атомная станция, вырабатывает электроэнергию или нет».

«Так что здесь экономическая ловушка в Беларуси тоже во всем этом просматривается», – считает Ожаровский

Эколог отметил, что подобные поломки были и на других станциях, построенных «Росатомом», например, в Китае или Воронеже. Вызваны они были в том числе «некачественным проектом или некачественным строительством».

«Все чрезвычайно неблагонадежно»

Андрей Ожаровский отметил, что в Беларуси, и так пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, было сильное движение против строительства станции в Островце. Он сам с 2008 года принимает участие в Белорусской антиядерной кампании. Но сначала даже не предполагалось, «что уже построенная АЭС будет настолько кривенькая и настолько неработоспособна».

Фото: Белсат

Именно местью за активное противостояние строительству станции назвал собеседник разгром режимом в Беларуси организации «Экодом», которая продолжала «отстаивать на международном уровне – в Организации Объединенных Наций, в Орхусской конвенции – свое право принимать участие в принятии решений, которое, безусловно, было нарушено со стороны властей Беларуси».

То, что Беларусь не смогла выполнить международных обязательств, которые добровольно приняла в рамках Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и правосудии в вопросах окружающей среды, является «индикатором того, что все чрезвычайно неблагонадежно», подчеркнул эколог.

Проблемы только начинаются

Андрей Ожаровский оценил длительный простой БелАЭС как положительный для экологии фактор:

«Если атомная станция простаивает, нет риска, что она взорвется. Реактор не работает. Если атомная станция простаивает, она не нарабатывает радиоактивных отходов».

экономическая неэффективность,

ненадежность работы,

нерешенность проблемы радиоактивных отходов.

Андрей Ожаровский сказал, что в России атомные станции отключаются, когда просто нет спроса на электроэнергию. Но в Беларуси, добавил он, «общественности стали известны факты десятков тысяч недоработок на турбине и генераторе».

«Получилось, что »Росатом«, используя свои лоббистские возможности, каким-то образом убедил заказчика – белорусское Министерство энергетики – принять энергоблок со страшными недоработками под обещание все быстренько залатать и что всё будет работать. «Всё» не работает», – подчеркнул эколог.

Факт, что энергоблок регулярно простаивает, по мнению эксперта, не только иллюстрирует ненадежность атомной энергетики, но и напрямую влияет на ее экономическую эффективность. Тем не менее платить за кредит на строительство АЭС Беларусь будет в любом случае: «работает атомная станция, вырабатывает электроэнергию или нет».

«Так что здесь экономическая ловушка в Беларуси тоже во всем этом просматривается», – считает Ожаровский

Эколог отметил, что подобные поломки были и на других станциях, построенных «Росатомом», например, в Китае или Воронеже. Вызваны они были в том числе «некачественным проектом или некачественным строительством».

«Все чрезвычайно неблагонадежно»

Андрей Ожаровский отметил, что в Беларуси, и так пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, было сильное движение против строительства станции в Островце. Он сам с 2008 года принимает участие в Белорусской антиядерной кампании. Но сначала даже не предполагалось, «что уже построенная АЭС будет настолько кривенькая и настолько неработоспособна».

Именно местью за активное противостояние строительству станции назвал собеседник разгром режимом в Беларуси организации «Экодом», которая продолжала «отстаивать на международном уровне – в Организации Объединенных Наций, в Орхусской конвенции – свое право принимать участие в принятии решений, которое, безусловно, было нарушено со стороны властей Беларуси».

То, что Беларусь не смогла выполнить международных обязательств, которые добровольно приняла в рамках Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и правосудии в вопросах окружающей среды, является «индикатором того, что все чрезвычайно неблагонадежно», подчеркнул эколог.

Проблемы только начинаются

Андрей Ожаровский оценил длительный простой БелАЭС как положительный для экологии фактор:

«Если атомная станция простаивает, нет риска, что она взорвется. Реактор не работает. Если атомная станция простаивает, она не нарабатывает радиоактивных отходов».

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