закрыть
3 ноября 2022, четверг, 9:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бегут, как тараканы: ВСУ подбили из «Стугны» российский БТР с пехотинцами

  • 3.11.2022, 9:08
  • 1,536
Бегут, как тараканы: ВСУ подбили из «Стугны» российский БТР с пехотинцами

В момент удара военные РФ, ничего не подозревая, сидели на бронетехнике.

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную партию российских оккупантов. Украинские защитники нанесли успешный удар из «Стугны».

Об этом сообщил главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов. По его словам, ВСУ попали по вражескому БТРу с пехотинцами.

«Российский БТР с пехотой на броне уничтожен ракетой Стугна 56-й мотопехотной бригады», – подписал кадры журналист.

На видео видно, как бойцы прицеливаются по вражеским пехотинцам. В это время военные РФ, ничего не подозревая сидят на бронетехнике.

Однако, когда ВСу наносят удар по танку, часть противников начинает разбегаться в разные стороны.

«Смотри-смотри, бегут, как тараканы», – говорит голос украинского военного за кадром.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип