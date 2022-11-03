Бегут, как тараканы: ВСУ подбили из «Стугны» российский БТР с пехотинцами 3.11.2022, 9:08

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В момент удара военные РФ, ничего не подозревая, сидели на бронетехнике.

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную партию российских оккупантов. Украинские защитники нанесли успешный удар из «Стугны».

Об этом сообщил главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов. По его словам, ВСУ попали по вражескому БТРу с пехотинцами.

«Российский БТР с пехотой на броне уничтожен ракетой Стугна 56-й мотопехотной бригады», – подписал кадры журналист.

На видео видно, как бойцы прицеливаются по вражеским пехотинцам. В это время военные РФ, ничего не подозревая сидят на бронетехнике.

Однако, когда ВСу наносят удар по танку, часть противников начинает разбегаться в разные стороны.

«Смотри-смотри, бегут, как тараканы», – говорит голос украинского военного за кадром.

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