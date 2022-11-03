Мошенники пытались «подарить» белорусам 200 рублей, но не смогли выучить названия банков 4 3.11.2022, 9:24

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Схема не сработала.

Нехорошие люди в очередной раз проверяют нашу бдительность. На этот раз мошенники пытаются ловко (или не очень) выудить ваши личные данные под видом выплат к 100-летию «Беларусбанка». Такая дата у банка действительно есть, а розыгрыша через странные сайты, конечно, нет, пишет onliner.by.

Похожую схему мошенники уже обкатывали с упоминанием другого банка. Тут тоже пытаются сыграть на невнимательности: в соцсетях прилетает предложение получить «выплату» от банка, вы кликаете, а там страница belarusbnk-by.com, которая не имеет никакого отношения к «Беларусбанку».

Такая странная ссылка попалась читателю Виталию — в качестве отвлекающего маневра сначала предлагают пройти опрос, а потом поделиться данными. Форму опроса делали не то чтобы старательно — даже не осилили названия банков.

Потом предложили ввести свой логин и пароль в интернет-банкинге.

Виталий ничего не вводил, дальше по ссылкам на странном сайте не пошел — и правильно сделал. В общем, будьте как Виталий.

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