Американский военный самолет нарисовал «причудливый знак» в небе над российской авиабазой 7 3.11.2022, 9:31

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KC-135 взлетел с острова Крит.

Экипаж американского военного самолета-заправщика совершил полет над Средиземным морем в районе российской авиабазы Тартус в Сирии.

Итальянское издание La Repubblica, написавшее об этом 2 ноября, назвало маршрут самолета «причудливым», проиллюстрировав его данными сервиса FlightRadar24.

Скриншот FlightRadar24, показанный изданием, свидетельствует, что американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker вычертил маршрут, который по форме напоминает мужской половой орган.

Отмечается, что заправщик взлетел с острова Крит и оставался в воздухе в течение двух часов. Издание не располагает информацией, в чем состояло полетное задание KC-135: в заправке истребителей или же в следовании «издевательским», как пишет La Repubblica, маршрутом. Издание отмечает, что Flightradar24 может отследить только те истребители, которые активируют позиционный маяк, что случается редко.

La Repubblica полагает, что нарисованный в небе пенис «остался запечатленным на экранах российских радаров, которые безостановочно охраняют этот район и на которые было направлено сообщение американских пилотов».

Издание поясняет, что в районе между Сирией и Кипром в последние месяцы происходили очень «близкие» полеты американских самолетов-разведчиков с российскими самолетами, взлетавшими с территории Сирии. По крайней мере в одном из этих случаев Пентагон назвал «непрофессиональным» поведение российских пилотов, добавляет La Repubblica.

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