Верил, что сможет взять Киев за три дня: ВСУ ликвидировали оккупанта без боевого опыта 8 3.11.2022, 9:42

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В соцсетях захватчик позировал на фоне танка, направлявшего дуло столицу Украины.

На войне в Украине ликвидировали российского военнослужащего из Ханты-Мансийского округа Рената Танатканова. Оккупант до последнего верил, что «Киев можно взять за три дня».

Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. На родине захватчика уже похоронили.

Согласно некрологу, Танатканов родом из Нягани, в Ханты-Мансийске окончил нефтяной техникум. До этого он отслужил в армии, но другого боевого опыта не имел.

На войну против Украины 43-летний россиянин, оставив дочь и сына, пошел добровольцем – в августе заключил контракт.

В соцсетях оккупант делился фото в военной форме и позировал на фоне российского танка, направлявшего дуло «на Киев».

Верил, что сможет взять Киев за три дня: ВСУ ликвидировали оккупанта без боевого опыта. Фото

Повоевать против ВСУ доброволец успел около трех месяцев, а потом нашел свою смерть на украинской земле. 1 ноября захватчика похоронили в Рудничном Краснотурьинского городского округа.

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