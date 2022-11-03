«Обещали обогреть Европу, но не могут обеспечить дровами белорусов» 9 3.11.2022, 10:04

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Лукашисты опозорились в Добрушском районе.

Власти Добрушского района признали проблему с нехваткой дров у населения. «Многочисленные нарекания на срыв графика выполнения заявок по доставке торфобрикета и дров начали поступать в редакцию еще в начале октября», — сообщила газета райисполкома.

Коммунальники попытались оправдаться, перечислив ряд факторов, но в итоге заявили, что «топливо доставят с опозданием на месяц-полтора к ранее указанным срокам».

Об этом пишет «Флагшток».

На первом фото акция для соцсетей, где они делали вид, что в Беларуси «достаточно дров для спасения замерзающей Польши». Акция лукашистов проходила под хештегом #согреемДуду.

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