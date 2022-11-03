Белорусам придется работать 2 января? 3.11.2022, 10:21

3,818

В Минтруда прокомментировали календарь на 2023 год.

Совет министров 1 ноября определил график переносов рабочих дней в 2023 году и рассказал, сколько длинных выходных ждет белорусов. Тогда правительство не упомянуло 2 января.

Журналисты zerkalo.io разбирались, как будем отдыхать в Новый год и сколько всего выходных ждет нас в следующем году.

Чтобы уточнить, будут ли белорусы отдыхать 2 января, мы позвонили в Министерство труда. На горячей линии ведомства подтвердили: выходной будет, и без отработки.

— Конечно, есть указ, согласно которому 2 января является выходным, — напомнили там.

Речь идет об указе Лукашенко, согласно которому с 2020 года 1 и 2 января являются выходными днями. Отрабатывать этот день не нужно.

Всего в 2023 году белорусов ждут восемь дополнительных выходных дней. Нерабочими днями будут:

1 и 2 января — Новый год;

7 января — православное Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

25 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии);

1 мая — Праздник труда;

9 мая — День победы;

3 июля — День независимости Республики Беларусь (День Республики);

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — католическое Рождество Христово.

Напомним, Совет министров установил и переносы рабочих дней. В соответствии с постановлением правительства длинные выходные будут выглядеть так:

24 апреля (понедельник) переносится на субботу 29 апреля. Отдыхаем четыре дня: 22, 23, 24 и 25 апреля;

8 мая (понедельник) будем отрабатывать в субботу 13 мая. Дни отдыха: 6, 7, 8 и 9 мая;

вместо 6 ноября (понедельник) рабочий день переносится на субботу 11 ноября. Нас ждут 4 выходных 4, 5, 6 и 7 ноября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».