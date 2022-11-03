Генерал Ходжес прав

Генерал Ходжес прав4
- Леонид Невзлин
- 3.11.2022, 10:24
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Русские горе-войска не готовы ни к чему вообще.
Генерал Бен Ходжес уверен в победе Украины. На «Голосе Америки» вышло свежее интервью с ним. В нем Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными силами США в Европе, в частности, говорит: «Предстоящей зимой воюющие стороны будут действовать в одинаковых погодных условиях, то есть, столкнутся с холодами, распутицей, ограниченной видимостью и другими явлениями. Но, на мой взгляд, украинская армия будет более готова к этому, потому что она действует внутри своей страны, имея дружественную им территорию в качестве тыла, а также потому, что пятьдесят стран в едином порыве стремятся обеспечить Украину боевыми возможностями, которые ей нужны».
Украинская армия готова и к холодам, и к распутице. А вот русские горе-войска не готовы ни к чему вообще. Жалко времени перечислять, к чему они НЕ готовы.
Вот к одному только и готовы, пожалуй: мстить за свою слабость мирным жителям. Бомбить безоружных, убивать детей, беременных женщин и стариков, это да, это их «фишка».
Вся эта кровавая клоунада будет ездить цирком «Шапито» по мозгам мирового сообщества до тех пор, пока клоунов с его начальником не посадят в клетку.
Каждый раз, когда Россия хочет уничтожить какие-то инфраструктурные объекты, когда она бьет по мирным городам, по жизненно важной инфраструктуре, она получает еще больший отпор от ВСУ.
В то время как кремлевские пропагандисты радостно постят фото украинских городов, погруженных во тьму, плохо обученные и плохо экипированные мобилизованные слепнут в грязи от вспышек огня украинских защитников. Вот уж кто мечтает о полной темноте и тишине, какая стоит по ночам в обесточенных украинских городах, так это они.
Так что Бен Ходжес совершенно прав. Между прочим, он тот самый американский генерал, который в первые дни вторжения, в конце февраля, когда весь мир пребывал в полнейшей растерянности, совершенно спокойно и без тени сомнения утверждал, что Путину никогда не взять Киев.
Леонид Невзлин, Facebook