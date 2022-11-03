Генерал Ходжес прав 4 Леонид Невзлин

3.11.2022, 10:24

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Леонид Невзлин

Русские горе-войска не готовы ни к чему вообще.

Генерал Бен Ходжес уверен в победе Украины. На «Голосе Америки» вышло свежее интервью с ним. В нем Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными силами США в Европе, в частности, говорит: «Предстоящей зимой воюющие стороны будут действовать в одинаковых погодных условиях, то есть, столкнутся с холодами, распутицей, ограниченной видимостью и другими явлениями. Но, на мой взгляд, украинская армия будет более готова к этому, потому что она действует внутри своей страны, имея дружественную им территорию в качестве тыла, а также потому, что пятьдесят стран в едином порыве стремятся обеспечить Украину боевыми возможностями, которые ей нужны».

Украинская армия готова и к холодам, и к распутице. А вот русские горе-войска не готовы ни к чему вообще. Жалко времени перечислять, к чему они НЕ готовы.

Вот к одному только и готовы, пожалуй: мстить за свою слабость мирным жителям. Бомбить безоружных, убивать детей, беременных женщин и стариков, это да, это их «фишка».

Вся эта кровавая клоунада будет ездить цирком «Шапито» по мозгам мирового сообщества до тех пор, пока клоунов с его начальником не посадят в клетку.

Каждый раз, когда Россия хочет уничтожить какие-то инфраструктурные объекты, когда она бьет по мирным городам, по жизненно важной инфраструктуре, она получает еще больший отпор от ВСУ.

В то время как кремлевские пропагандисты радостно постят фото украинских городов, погруженных во тьму, плохо обученные и плохо экипированные мобилизованные слепнут в грязи от вспышек огня украинских защитников. Вот уж кто мечтает о полной темноте и тишине, какая стоит по ночам в обесточенных украинских городах, так это они.

Так что Бен Ходжес совершенно прав. Между прочим, он тот самый американский генерал, который в первые дни вторжения, в конце февраля, когда весь мир пребывал в полнейшей растерянности, совершенно спокойно и без тени сомнения утверждал, что Путину никогда не взять Киев.

Леонид Невзлин, Facebook

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