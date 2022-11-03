«Если бы остановилось хотя бы пятеро – машину могли спасти» 8 3.11.2022, 10:34

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Пожар автомобиля у «Тринити» задел жителя Гродно за живое.

В редакцию «АвтоГродно» позвонил мужчина, который сообщил, что не готов мириться с черствостью и безразличием гродненцев. На удивленный вопрос журналиста, что случилось, он рассказал, что стал свидетелем ДТП у ТРК «Тринити» утром в среду, 2 ноября.

Виктор Петрович, так зовут позвонившего нам гродненца, сказал, что звонит куда-либо редко, но «тут за живое задело». Кстати, сам он за рулем уже 47 лет.

Итак, время 8:20. Поток автомобилей с Вишневца движется в сторону центра. И тут, по невнимательности, водитель Nissan проезжает на красный, а по кольцу начинает движение AUDI.

Удар. Услышал его и 65-летний Виктор Петрович, который в это время шел по тротуару. Рядом – его супруга.

Мужчина подбежал к Nissan, его водитель уже выбрался из автомобиля.

– Живой? – спросил Виктор Петрович.

– Живой! – ответил тот и двинулся в сторону другого водителя, чтобы узнать, все ли в порядке.

А в это время из-под капота Nissan пошел дым. Вызвали МЧС.

В ход пошел один огнетушитель – пламя удалось сбить. Но больше огнетушителей не было... А дым появился снова. Водители проезжали, глядя на это, но никто не останавливался.

– 100 машин проехало, а остановилась только одна. Поэтому нам удалось воспользоваться вторым огнетушителем. Он помог, но только на время, – говорит Виктор Петрович.

Спасатели МЧС прибыли очень быстро: машина – с Кабяка, машина – с Клецкова. но Nissan уже был объят пламенем.

– Вот если бы хоть 5 машин остановилось, то смогли бы придержать пламя, – с досадой говорит мужчина.

Кстати, с большой гордостью рассказал Виктор Петрович о том, как смотрел видео с пропуском «скорой» в Гродно.

– Тогда гродненцы, действительно, показали себя крутыми. А сегодня увидел полное бездушие гродненских водителей. Зато многие с телефонами в руках, снимают, – говорит он и добавляет: Хочется, чтобы люди оставались людьми.

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