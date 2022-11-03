Украинская армия готовит новое наступление 3.11.2022, 10:37

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В Минобороны рассказали, где на фронте «горячее» всего.

Заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы сейчас закрепляются на уже освобожденных от российских оккупантов территориях и готовятся к новому наступлению и освобождению захваченных городов. Украина не сдаст ни одного сантиметра земли.

«Если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закреплению на территориях, которые мы уже освободили. Там продолжаются стабилизационные меры. Это очень серьезные меры сил обороны и сил безопасности. Поэтому сейчас фактически это основная задача», – сказала Маляр 3 ноября в эфире национального телемарафона.

По ее словам, самые жесткие бои продолжаются в Донецкой области, оккупанты пытаются выйти на административные границы региона. Идет сложная оборона.

Эпицентром боевых действий является Бахмут и Соледар – российские оккупанты осуществляют за сутки десятки атак, но ВСУ их отбивают.

«Там фактически происходит взаимное движение обеих сторон. Какие-то населенные пункты, если удается врагу там немного продвинуться вперед, то мгновенно реакция сил обороны Украины, и мы мгновенно возвращаем все территории», – сказала Маляр.

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