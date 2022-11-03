Мобилизованные россияне притворяются мертвыми на поле боя 8 3.11.2022, 10:43

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Фото: Getty Images

У многих их них нет никакого снаряжения, кроме автоматов.

Жены мобилизованных россиян рассказали, что те напуганы и притворяются мертвыми на поле боя, ведь их отправили воевать против Украины с минимальной подготовкой и ужасным снаряжением.

Об этом сообщает «Новая газета Европа».

Жены трех мобилизованных в 423-ий гвардейский мотострелковый полк в сентябре заявили, что их мужья теперь предстали перед военным судом после того, как покинули свое место назначения. Женщины рассказали, что их мужчин отправили в бой только после двухнедельной подготовки, которая в основном состояла из копания траншей.

«В лесу построили кемпинг. У них там не было никаких тренировок, их всего дважды водили в тир, и все», – рассказала изданию одна из жен Елена.

После того, как 14 октября мобилизованных россиян отправили воевать в Луганскую область, их родные около двух недель не получали от бойцов никаких сообщений. Тогда, примерно 26 октября, многие жены сообщили, что им звонили по телефону их мужья, которые умоляли о помощи.

«Мой муж позвонил мне. Сказал, что там полный хаос, сказал мне, что их используют как живой щит. Без всякого снаряжения их отправили туда в сопровождении двух ребят, тоже мобилизованных, без боевого опыта», – рассказала Елена.

Она добавила, что примерно 25 октября мобилизованные попали под минометный огонь, пытаясь выбраться, и одного из их командиров «разорвало на части».

Жена еще одного мобилизованного Ирина рассказала, что ее муж «совсем не учился».

«Там 27 мужчин, и они отказываются возвращаться на линию фронта, потому что не хотят умирать. После отказа им предложили новое снаряжение: бронежилеты, каски. Иначе их ждал военный суд», — рассказала женщина.

Она также сообщила, что муж и другие уцелевшие из его подразделения сейчас скрываются в заброшенном доме.

«Им заблокировали банковские карты, у них нет ни денег, ни еды, ни воды. Мой муж сказал мне, что он не ел несколько дней, и мы не знаем, что делать. Мы пошли в военную прокуратуру, нашу жалобу приняли, но все, что нам сказали, – ждите», – рассказала Ирина.

Жена третьего мобилизованного Екатерина рассказала, что ее муж столкнулся со столь же ужасной ситуацией 25 октября. Тогда его подразделение подверглось сильному обстрелу, в результате которого в живых осталось лишь 20 мужчин из подразделения, насчитывавшего 96 человек.

«Они часами лежали на земле, притворяясь мертвыми, по простой причине: у них не было другого оружия, кроме каких-то автоматов. Против них были минометы и беспилотники, и если бы они пальцем пошевелили, беспилотник бы их сразу убил. Их раненому командиру пока не предоставили помощь, говорят, что нет техники», – рассказала Екатерина.

Все женщины отмечают, что их мужья скорее подвергнутся строгому наказанию, чем отправятся обратно на войну.

«Ребята будут лучше сидеть в тюрьме, чем вернутся на передовую. Сейчас ежедневно я спрашиваю его о позиции, думая, что он может изменить свое мнение. Но нет, это его четкая позиция сейчас: «Я лучше посижу в тюрьме, чем так защищать свое государство, государство, которому наплевать на жизнь людей», – рассказала Елена.

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