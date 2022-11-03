Роман Бессмертный: Путин и Лукашенко бросят войска из Беларуси против Украины 1 3.11.2022, 10:46

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Роман Бессмертный

Киеву нужно готовиться ко всем возможным сценариям.

Украинский дипломат, бывший посол в Беларуси Роман Бессмертный убежден, что Путин и Лукашенко рано или поздно бросят войска с территории Беларуси против Украины

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Лукашенко информационно создает основания для того, чтобы иметь несколько вариантов действий. Угроза вступления Беларуси в войну против Украины была и есть. Я убежден, что Путин и Лукашенко рано или поздно бросят войска с территории Беларуси против Украины», - объяснил Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что пренебрегать угрозой с территории Беларуси не нужно.

«Очевидно, что, мониторя ситуацию, Лукашенко и Путин ожидают ошибку от Генштаба Вооруженных Сил Украины, которую они, конечно, не дождутся. Поскольку информационно-психологическая игра Кремля относительно переброски войск на какие-то направления не дает результатов. Однако Украине нужно готовиться ко всем возможным сценариям. Особенно к удару совместных белорусско-российских сил не только с севера, но и с северо-восточного направления», - добавил он.

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