Роман Бессмертный: Путин и Лукашенко бросят войска из Беларуси против Украины

Роман Бессмертный: Путин и Лукашенко бросят войска из Беларуси против Украины1
- 3.11.2022, 10:46
- 4,066
Киеву нужно готовиться ко всем возможным сценариям.
Украинский дипломат, бывший посол в Беларуси Роман Бессмертный убежден, что Путин и Лукашенко рано или поздно бросят войска с территории Беларуси против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Еспресо».
«Лукашенко информационно создает основания для того, чтобы иметь несколько вариантов действий. Угроза вступления Беларуси в войну против Украины была и есть. Я убежден, что Путин и Лукашенко рано или поздно бросят войска с территории Беларуси против Украины», - объяснил Бессмертный.
Дипломат подчеркнул, что пренебрегать угрозой с территории Беларуси не нужно.
«Очевидно, что, мониторя ситуацию, Лукашенко и Путин ожидают ошибку от Генштаба Вооруженных Сил Украины, которую они, конечно, не дождутся. Поскольку информационно-психологическая игра Кремля относительно переброски войск на какие-то направления не дает результатов. Однако Украине нужно готовиться ко всем возможным сценариям. Особенно к удару совместных белорусско-российских сил не только с севера, но и с северо-восточного направления», - добавил он.