Российская армия теряет по 40 танков и БМП в день
- 3.11.2022, 10:48
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Российская армия теряет по 40 танков и БМП в день в условиях наступления ВСУ. Россия не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, российские солдаты в Украине недовольны тем, что вынуждены воевать в старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками.
«В середине октября, перед лицом украинских наступлений, потери российской бронетехники возросли до более чем 40 единиц в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона», - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, в последние недели Россия получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.
«Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны в России. Силы в Украине в настоящее время испытывают проблемы частично из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники на замену», - говорится в сообщении Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, мобилизованных из России отправляют на фронт оружием 1950-х годов.