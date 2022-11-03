На сборе мухоморов белорусы могут заработать до 100 рублей в день 3.11.2022, 10:58

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Но есть нюансы.

В этом году на юге Беларуси отмечают особенно богатый урожай мухоморов. Жители Полесья активно занялись их сбором. Заготовители говорят, что на этом можно неплохо заработать, но вот с легальностью дальнейшего продукта, оказывается, все не так просто. Об этом пишет «Сельская газета».

Издание пообщалось с одним из заготовителей из Лельчицкого района, который принимает мухоморы от местных жителей. По его словам, людям он платит по 1 — 1,9 рубля за килограмм грибов (во влажную погоду грибы мокрые, и цена ниже), и некоторые сборщики за день зарабатывали на этом по 100 рублей. Кто-то сдает кило, а кто-то и пятьдесят.

Заготовитель затем продает грибы заказчику. По его словам, их везут на небольшое производство, где сушат и дробят в порошок, а потом продают как добавку к пище.

— Меня уверили, что эта деятельность законная, — отметил предприниматель.

Речь идет о микродозинге (по аналогии с употреблением психоактивных веществ) — приеме порошка из сушеных мухоморов в небольшом количестве. Такое средство сейчас позиционируют как тонизирующее, полезное для иммунитета, от разных болезней. Купить в интернете можно как сам порошок, так и целые шляпки (в одном из объявлений они предлагаются по 60 копеек за грамм). Есть и интернет-магазины, где можно купить готовое средство в капсулах по 70 рублей за упаковку 60 штук или в виде настойки.

«Сельская газета» поинтересовалась, насколько такие средства безопасны, в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. Там рассказали, что если раньше отравления мухоморами встречались редко и в основном у маленьких детей, то теперь их стало больше, большинство случаев — среди молодежи, которая употребляет мухоморы сушеными и сырыми, есть и случаи отравления настойкой. В случае красного мухомора отравление развивается за 0,5−2 часа, симптомы такие: слезы, повышенное слюноотделение, потоотделение, сужение зрачка, одышка, снижение давления, судороги, нарушение сознания (галлюцинации, бред, кома). Важно своевременно обратиться к медикам.

Гигиенисты отмечают, что продавать БАДЫ в Беларуси можно только при наличии свидетельства о госрегистрации средства, но на мухоморы его получить невозможно, и заявления продавцов о полезности средства надо воспринимать настороженно, сертификаты у них, как правило, фальшивые. По словам сотрудников РЦГиЭ, продажа мухоморов, в том числе порошка из них, белорусским законодательством запрещена.

Однако в МВД изданию сообщили, что со стороны закона претензий к мухоморам нет, в тех, что растут в Беларуси, нет веществ, которые по закону относятся к психотропным. В отличие от грибов, которые содержат псилоцибин — вот их собирать нельзя.

Газета также попросила высказаться про БАДы из мухоморов младшую научную сотрудницу лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Анну Антонович. По ее словам, прием сушеных мухоморов при переборе с дозировкой действительно может вызвать отравление, а вот эффективность таких средств под большим вопросом, ведь они не проходят исследований и проверок. Кроме того, есть риск, что в порошок могут попасть не только мухоморы, но и более ядовитые грибы или еще какие-то вещества, которые вызовут непредсказуемую реакцию.

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