«Вы главное держитесь, глубже копайте» 3.11.2022, 11:02

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Российский оккупант пожаловался на командование и признался, что пил воду из луж.

Одурманенные кремлевской пропагандой россияне с улыбкой на лице провожают своих родственников на войну в Украину. Однако спустя несколько дней начинают жаловаться, что новоиспеченным захватчикам, которые оказались на фронте без подготовки, приходится пить воду из луж.

Сами мобилизованные говорят, что им только приходится молиться Богу и копать глубже окопы, чтобы остаться в живых. Об этом пишет в Telegram «Телеканал Дождь».

Родственники мобилизованных пожаловались, что их близкие оказались на фронте в Сватово Луганской области. При этом граждане РФ вдруг осознали, что захватчики оказались в критической ситуации – без подготовки, боеприпасов, а зачастую и без командования, которое бросает их в первые же часы атак.

Один из оккупантов рассказал «Дождю», что ему фактически придумали военно-учетную специальность и отправили в бой как «пушечное мясо». К тому же все «победобесие» путинского террориста вмиг исчезло под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины. Также оккупант пожаловался, что командование не выдало им вооружения, а просто посоветовало «держаться».

«Ребят, сидите, вы держитесь главное там в лесу. Поглубже копайте [окопы]. Я скажу так – с таким отношением я не хочу там сидеть под артобстрелом и просто молиться богу, чтобы я остался живой. У меня жене 19 лет и ребенку четыре месяца», – жалуется оккупант Иван.

Также российский военный преступник выдал, что командование не обеспечило их даже водой и едой. Поэтому так называемой «второй армии мира» приходилось питаться из луж.

«Мы просто как мудаки сидели просто и выживали сами. У нас воды не было – мы просто из луж черпали и пили. Сами лично давали себе команды ходить в разведку, наблюдали, но у нас не было такого оружия, чтобы мы их смогли ликвидировать. Техника вся поломана, привезти одежду не на чем», – пожаловался террорист.

Тем же оккупантам, кто пытался предъявить командованию претензии, угрожали отправить «в 27-ю бригаду» на верную смерть.

«Приехал и как там давай – извините за выражение, просто прямым языком: "Вы что там, п****сы? Я вас сейчас отправлю в 27-ю бригаду, вас там вообще прибьют сразу». То есть он пугает, отправляет просто как пушечное мясо», – выдал Иван.

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