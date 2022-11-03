В Минске подросток якобы побил милиционера 3.11.2022, 11:08

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Силовики утверждают, что на сотрудника МВД напал 17-летний первокурсник.

Инцидент произошел 29 октября. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, наряд патрульно-постовой службы на улице Мясникова заметил троих парней, которые вели себя вызывающе.

Милиционеры якобы потребовали предъявить документы у молодых людей. Документов у них не было. После этого наряд, как сообщают силовики, решил доставить парней в РУВД.

Один из парней якобы не пожелал следовать в патрульную машину, ударил одного из милиционеров в лицо. Силовики утверждают, что на милиционера напал 17-летний первокурсник одного из минских вузов.

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