В Минске продается квартира за $10 тысяч за «квадрат» 5 3.11.2022, 11:32

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Как она выглядит?

Телеграм-канал «Будни риелтора» обратил внимание на объявление о продаже квартиры в Раковском предместье в Минске. Цена — 1,18 миллиона рублей или 478 тысяч долларов за площадь 47,8 квадратных метров. То есть один «квадрат» стоит 10 тысяч долларов. Что там за квартира?

Объявление о продаже апартаментов размещено на сайте realt.by. Это двухкомнатная квартира в шаговом доступе от метро Немига и Купаловская — находится на улице Освобождения.

Двухэтажный кирпичный дом построен в 1917 году. Квартира на продажу находится на втором этаже, балкона в ней нет.

Ремонт — обычный, на полу ламинат, санузел раздельный. Квартира продается с мебелью и техникой, готова для проживания.

Вот как описывает апартаменты продавец:

«Квартира является эксклюзивной в своем роде, в ней отсутствуют прямые углы, а высота потолков составляет 3 метра. Дом является памятником историко-культурного наследия (…). В доме находятся только 4 квартиры (все на втором этаже), сверху чердачное помещение, снизу автошкола и стоматологический кабинет».

Также в объявлении указано, что находясь в доме или в его дворе, у человека нет ощущения, что он в сердце Минска: отсутствует шум проспекта, людей и машин.

Рядом есть магазины, банки, аптеки, школа, детский сад, торговые центры, кафе, рестораны, театры, парки и набережная реки Свислочь.

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