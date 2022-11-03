В Минске продается квартира за $10 тысяч за «квадрат»5
- 3.11.2022, 11:32
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Как она выглядит?
Телеграм-канал «Будни риелтора» обратил внимание на объявление о продаже квартиры в Раковском предместье в Минске. Цена — 1,18 миллиона рублей или 478 тысяч долларов за площадь 47,8 квадратных метров. То есть один «квадрат» стоит 10 тысяч долларов. Что там за квартира?
Объявление о продаже апартаментов размещено на сайте realt.by. Это двухкомнатная квартира в шаговом доступе от метро Немига и Купаловская — находится на улице Освобождения.
Двухэтажный кирпичный дом построен в 1917 году. Квартира на продажу находится на втором этаже, балкона в ней нет.
Ремонт — обычный, на полу ламинат, санузел раздельный. Квартира продается с мебелью и техникой, готова для проживания.
Вот как описывает апартаменты продавец:
«Квартира является эксклюзивной в своем роде, в ней отсутствуют прямые углы, а высота потолков составляет 3 метра. Дом является памятником историко-культурного наследия (…). В доме находятся только 4 квартиры (все на втором этаже), сверху чердачное помещение, снизу автошкола и стоматологический кабинет».
Также в объявлении указано, что находясь в доме или в его дворе, у человека нет ощущения, что он в сердце Минска: отсутствует шум проспекта, людей и машин.
Рядом есть магазины, банки, аптеки, школа, детский сад, торговые центры, кафе, рестораны, театры, парки и набережная реки Свислочь.