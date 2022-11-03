«Разорвите их, привяжите к дереву, сожгите»: россиянка призвала пытать украинцев 13 3.11.2022, 11:37

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Девушка оккупанта «посоветовала», как поступать с пленными.

Девушка военнослужащего ВС РФ выразила свое отношение к ВСУ, дав оккупанту советы, как поступать с пленными украинскими воинами. Она призывала «резать» их и «сжигать», а также забирать их вещи.

Гневный разговор россиянки с захватчиком перехватила украинская разведка. Аудио доступно на канале в You-Tube ГУР Минобороны.

Во время беседы девушка спросила россиянина, воюющего против Украины, не стало ли на их позициях тише. Тот ответил, что его достали ежедневные обстрелы. В то же время похвастался, что они с товарищами взяли в плен нескольких украинских бойцов.

Первым, что заинтересовало девушку в этой информации, не убили ли военные страны-агрессора пленных украинцев. Когда собеседник заявил, мол, их только допрашивают, она призвала «убить их».

«Допросите, отрежьте, убейте их, расчлените, разорвите, сожгите. Заберут все у них, нах*р вам они нужны? Еще кормить. Вообще не кормите их, к дереву привяжите…» – жестоко описала россиянка, какие именно зверства военные ВС РФ должны поступать в отношении украинских воинов.

Оккупант в ответ посмеялся и при этом предупредил, что вскоре озвученное ею может появиться в каком-либо из соцсообществ.

Россиянка отреагировала скептически. А вот в Главном управлении разведки украинского Минобороны пообещали, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, врагу будет справедливое возмездие.

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