Белорусу попались непривычные 10 копеек

Белорусу попались непривычные 10 копеек8
- 3.11.2022, 11:37
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Как оказалось, это новый образец.
Журналисты intex-press.by предлагают тест на внимательность: есть две монеты, и нужно будет найти отличия.
Собственно, вот те самые две монеты: обычная и обновленная. Их сфотографировал читатель Вадим: он со знанием дела перебирает монеты, чтобы найти необычное.
Собственно, вот те самые две монеты: обычная и обновленная.
Нашли здесь отличия? Заметили, в чем разница?
Дело в том, что слева на верхнем фото монета со старым гербом, справа — с обновленным вариантом. На платежную функцию изменения никак не влияют, всеми монетами мы рассчитываемся, как обычно.
А здесь ничего не изменилось.
В пресс-службе Нацбанка подтвердили — при чеканке новых монет будет использоваться обновленное изображение герба.
Напомним, обновленный герб официально опубликовали в январе прошлого года. Изменения были незначительными: немного другая звезда, цветовое оформление, изменились формы колосьев, клевера и льна, глобус «повернули» на запад — видно больше Европы.