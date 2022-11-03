Раскол в элитах РФ: в Кремле задумались над «нейтрализацией» Пригожина 9 3.11.2022, 11:43

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Евгений Пригожин

С инициативой выступил Патрушев.

В российских элитах наблюдается раскол, в Кремле обеспокоены растущим влиянием «повара Путина», руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, на днях президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеосвязи с руководством силового блока. Инициировал совещание секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

«Темой обсуждения стали растущие амбиции куратора главной ЧВК. Евгений Пригожин видит себя на политическом Олимпе России, и в настоящее время проводит довольно успешную PR-компанию по формированию и продвижению собственной карьеры политика. Пригожин снимает фильмы, открывает центры, дает интервью, где делится своим видением ситуации, не только на фронте, но и в России и мире, дает советы президенту и вынуждает принимать кадровые решения. И самое главное, Пригожин является куратором крупнейшей на сегодняшний день частной армии, численностью более 37000 человек, включая 11452 завербованных в колониях уголовников. Он прямо и опосредованно контролирует доверенный ему Путиным «общак», который на сегодняшний день немного не дотягивает до 15 миллиардов долларов, при этом контролировать его расходы российские спецслужбы не в состоянии, да и не в праве», - говорится в сообщении.

Патрушев якобы считает, что Пригожин хочет получить свою долю власти в России и будет применять для получения своей цели максимум усилий, и предлагает «нейтрализовать» руководителя ЧВК Вагнера.

«Секретарь Совбеза считает, что уже в следующем году Пригожин станет чуть-ли не основным фактором дестабилизации ситуации в России. Патрушев предложил Путину не затягивать с решением этой проблемы и предоставил свое видение нейтрализации Пригожина. Президент сказал, что обдумает предложения, но констатировал необходимость присутствия ЧВК на фронте и отметил незаурядные способности руководителя и организатора у Пригожина», - пишет генерал СВР.

«Назревает серьезный конфликт в элитах. Силовики крайне недовольны поведением Пригожина и его подчиненных, на фронте они ведут себя дерзко не только в бою, но и решая конфликтные ситуации со «своими» военнослужащими российской армии. Известны не менее 15 случаев, когда представители ЧВК убивали российских солдат и офицеров, не получив за это даже минимального наказания. Указание Путина силовым структурам содействовать везде и во всем Пригожину нервирует руководство силового блока. Долго подобное противостояние продолжаться не может. И Путину придется выбирать с кем он - с Пригожиным или с силовиками. И то, и то чревато», - резюмировали на канале.

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